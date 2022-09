G5 Sahel: les Chefs d’Etats-majors en conclave à Niamey| actuniger

G5 Sahel : les Chefs d’Etats-majors Généraux et Chefs d’Etats-majors des armées des pays membres en conclave à Niamey pour définir la nouvelle configuration de la force conjointe.

Publié dans actuniger.com le 21 septembre 2022

Les Chefs d’Etats-majors Généraux (CEMGA) et Chefs d’Etats-majors (CEMA) des armées des pays membres du G5 Sahel tiennent depuis ce matin à Niamey, une réunion du comité de défense et de sécurité pour se concerter, se réarticuler et continuer les efforts communs de lutte contre les menaces transfrontalières après le retrait du Mali des instances du G5-Sahel et de la force conjointe. Cette session se tient au lendemain de la réunion des experts, et à la veuille de celle des Ministres en charge de la Défense Nationale des pays membres du G5 Sahel qui se tiendra demain dans la capitale nigérienne, Niamey.

La cérémonie d’ouverture de cette réunion qui regroupe desormais 4 pays : Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Tchad, s’est déroulée ce mercredi 21 septembre 2022, à l’hôtel Radisson Blu de Niamey en présence de M. Gninguengar Mandjita, Général de Division, représentant le Général de Corps d’Armées, Chef d’Etat-Major Général des Armées de la République du Tchad, des Chefs d’Etats-majors Généraux et Chefs d’Etats-majors des armées des pays membres du G5 Sahel, du Commandant la Force Conjointe du G5 Sahel, du Chef de Département Défense et Sécurité du G5, ainsi que des experts et de plusieurs officiers.

Les conclusions des travaux de ces deux réunions préparatoires permettront aux Ministres en charge de la Défense Nationale des pays membres du G5 Sahel qui se réuniront demain à Niamey de définir une nouvelle configuration de la force conjointe.

Une session du comité de défense et de sécurité en vue de définir la nouvelle configuration de la force conjointe.

Apres avoir souhaité la chaleureuse bienvenue en terre nigérienne à ses hôtes, le Chef d’Etat-major des armées, le général de division Salifou Mody a rappelé que suite au « retrait des frères du Mali des instances du G5-Sahel, il y’avait effectivement urgence de se concerter et se réarticuler afin de continuer les efforts communs de lutte contre les menaces transfrontalières de notre espace commun ».

Prenant la parole à son tour, le Général de Division, représentant le Général de Corps d’Armées, Chef d’Etat-Major Général des Armées de la République du Tchad, assurant la présidence en exercice du G5-Sahel, M. Gninguengar Mandjita a évoqué le contexte dans lequel se tient cette réunion après le retrait du Mali qui était le centre décisionnel du dispositif sécuritaire communautaire.

« Ainsi, après notre réunion du comité de défense et de sécurité, tenue en visioconférence le 23 juin 2022, et qui a débouché sur la délocalisation provisoire du Poste de Commandement Interarmées de Théâtre (PCIAT) à Ndjamena au Tchad, nous avons jugé nécessaire d’organiser promptement une session du comité de défense et de sécurité en vue de définir la nouvelle configuration de la force conjointe qui doit tenir compte de cette nouvelle donne » a déclaré M. Gninguengar Mandjita.

Pour le Chef d’Etat-Major Général des Armées de la République du Tchad, « la formule actuelle avec des zones d’opérations transfrontalières ne peut plus répondre à nos préoccupations opérationnelles parce qu’on fera face à une zone d’opération discontinue avec la République Islamique de Mauritanie qui se retrouvera tout isolée à l’Ouest» qui a poursuivi en déclarant que « nos experts ont travaillé sans relâche afin de nous proposer des formats à valider avec leurs avantages, leurs inconvénients et des risques éventuels ». Pour terminer ces propos, M. Gninguengar Mandjita a appelé ses confrères à faire un choix judicieux et cohérent.

Outre l’aspect sécuritaire, cette réunion du comité de défense et de sécurité va se prononcer sur le budget du collège de défense du G5 Sahel soumis à son appréciation. Le renforcement du capital humain, ainsi que des questions diverses seront discutés à la suite des points inscrits à l’ordre du jour.

A.K.Moumouni

Source: actuniger.com