France-Maroc : La visite de Macron non-programmée selon une source gouvernementale marocaine.

La visite du président français, Emmanuel Macron, au Maroc ne figure pas dans les plans actuels, selon une source officielle du gouvernement marocain. Cette déclaration intervient en réponse à une annonce faite par la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, qui avait indiqué que le président Macron se rendrait au Maroc sur invitation du Roi Mohammed VI.

La source gouvernementale officielle se dit surprise que Mme Colonna ait pris l’initiative d’annoncer une visite bilatérale importante sans concertation préalable. Cette annonce a été faite lors d’une interview à une chaîne d’information.

Durant cette interview, Catherine Colonna a tenté d’apaiser les tensions croissantes entre Rabat et Paris. Elle a rappelé l’ancienneté et la profondeur de l’amitié entre le Maroc et la France, et a évoqué une visite d’État au Maroc qu’il serait probablement nécessaire d’effectuer maintenant.

Interrogée sur le refus du Maroc d’accepter l’aide française suite au séisme qui a touché plusieurs provinces du royaume, la cheffe de la diplomatie française a déclaré qu’il était inutile et blessant pour les deux pays de porter des jugements sur des choix faits souverainement par le Maroc.

Senego