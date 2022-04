Macron

France : Macron peut-il convaincre suffisamment d’électeurs de voter pour lui ?

Les électeurs français ont commencé à se rendre aux urnes dimanche pour l’une des élections présidentielles les plus importantes du pays depuis des décennies, alors qu’elle survient à un moment où les yeux de l’Europe sont rivés sur la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions potentielles sur l’OTAN et sur les pays européens en général.

Douze candidats, dont le président sortant Emmanuel Macron, lequel brigue un second mandat, se disputent l’Elysées, et si aucun d’eux n’obtient plus de 50 % des voix, les deux premiers candidats s’affronteront dans un second tour.

Macron fait face à des sérieux challengers, dont Marine Le Pen ainsi que l’analyste de télévision Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.

La plupart des analystes estiment que la compétition sera rude en raison de la guerre en Ukraine qui a bouleversé toutes les attentes.Plusieurs observateurs estiment que la guerre avait nuit aux campagnes de Le Pen et de Zemmour, lesquels parlaient tous deux avec sympathie du président russe Vladimir Poutine.

Ahmed Ould Bettar