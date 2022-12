France-Argentine : L’Argentine achève sa mission 4-2

Grâce à un triplé de Kylian Mbappé, les Bleus peuvent encore rêver d’une troisième étoile.

Ce qu’il faut savoir

Les Bleus peuvent encore y croire ! Grâce à un triplé de Kylian Mbappé, la France est revenue au score face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde (3-3). L’attaquant star des Bleus répond au but inscrit par Lionel Messi en prolongation. Malmenée en début de match, la France s’était relancée en deux minutes (80e, 81e). En première période, après l’ouverture du score de Lionel Messi sur penalty à la 23e minute, Angel Di Maria a inscrit un deuxième but pour l’Argentine à la 36e minute. Suivez et commentez ce match en direct sur franceinfo.fr.

Deschamps aligne son onze habituel. Touchés par un virus cette semaine, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano (qui avaient tous deux manqué la demi-finale) et Raphaël Varane figurent dans le onze de départ. Du côté de l’Albiceleste, l’Argentine a conservé une défense à quatre et Angel Di Maria a fait son retour parmi les titulaires pour accompagner Lionel Messi.

Un stade acquis à la cause argentine. Comme contre le Maroc en demi-finale, les Bleus auront le sentiment de jouer à l’extérieur. Environ 40 000 Argentins se trouvent en ce moment en Qatar et entre 6 000 et 8 000 supporters supplémentaires de l’Albiceleste sont attendus dans les travées du stade de Lusail, soit près de la moitié de sa capacité. En face, plus de 6 000 fans tricolores tenteront de se faire entendre.

Un parfum de revanche après 2018. Il y a quatre ans déjà, les Bleus s’étaient dressés sur le chemin des coéquipiers de Lionel Messi. La confrontation avait donné lieu au meilleur match du tournoi, marqué par la « frappe de bâtard » de Benjamin Pavard et soldé sur le score de 4 buts à 3. Cette année, l’Argentine présente une équipe plus équilibrée, plus solide défensivement (5 buts encaissés) et avec l’avant-centre Julian Alvarez (auteur de 4 buts), révélation de ce Mondial.

Un programme déjà prévu en cas de victoire. En cas de succès, les Bleus atterriront à Paris lundi en milieu d’après-midi, avant de défiler sur les Champs-Elysées, a appris franceinfo confirmant une info de L’Equipe. Différence notable par rapport à 2018 : les éventuels champions du monde ne seront pas reçus par Emmanuel Macron, retenu par un sommet en Jordanie.

Le silence est lourd à la brasserie Jaja dans le quartier de Châtelet à Paris » souligne Le Monde.fr

L’Argentine de Lionel Messi brise le rêve de troisième étoile des Bleus.

Au terme d’une finale de légende, peut-être l’une des plus belles qui nous a été donnés l’occasion de voir, l’Albiceleste l’emporte aux tirs au but. Pour sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi accroche une 3e étoile sur le maillot argentin, la toute première depuis 1986, rapporte tf1.

