France- Algérie : négociations en cours sur la livraison de gaz algérien

AA / Nice / Feïza Ben Mohamed

Des « négociations diplomatiques sont en cours » entre Paris et Alger pour accroître les livraisons de gaz algérien vers la France, a confirmé dimanche, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran au cours d’une interview télévisée accordée à la chaîne BFMTV.

Cette annonce intervient au lendemain d’une visite de trois jours, du président français Emmanuel Macron en Algérie.

Sans confirmer le chiffre de « 50% d’augmentation », le porte-parole de l’exécutif a fait état « d’annonces qui seront faites prochainement ».

Martelant que la question du gaz « n’était pas l’objectif premier du déplacement » du chef de l’Etat, il considère que « dans le contexte actuel, chacun peut comprendre que la question énergétique ait été mise sur la table ».

« Ce qu’on ne souhaite pas, c’est résumer l’enjeu de la visite du président de la république en Algérie, à la question du gaz parce que ce n’est pas le cas » a-t-il poursuivi.

S’agissant de la hausse des prix de l’énergie, Olivier Véran assure que la France ne connaîtra pas le même scénario que la Belgique ou le Royaume-Uni « où le prix de l’énergie augmente d’un seul coup de 80% ».

« Nous allons atténuer la hausse des prix pour les Français avec très probablement un regard encore plus appuyé pour les catégories populaires et les entrées de classes moyennes comme nous l’avons fait depuis le début de cette crise de l’inflation » a-t-il déclaré.

Le porte-parole du gouvernement rappelle, par ailleurs, que l’exécutif a « fait le choix de geler le prix du gaz jusqu’à la fin de l’année » et présentera ensuite « de nouveaux dispositifs » avec « un texte budgétaire qui sera examiné cet automne ou au début de l’hiver qui comportera des mesures de protection et notamment des plus fragiles ».

Agence Anadolu