Football : après le FC Barcelone, une arrivée au PSG pour Lionel Messi ?

N. Fleury – France 2- France Télévisions

Lionel Messi pourrait bientôt jouer sous les couleurs du Paris-Saint-Germain. La star argentine, qui a fait ses adieux au FC Barcelone dimanche 8 août, serait attendue dans la capitale, mais rien n’est encore officiel.

Le suspense est insoutenable pour les fans de Lionel Messi, mais aussi ceux du Paris-Saint-Germain (PSG). Le joueur argentin, qui a officiellement quitté le FC Barcelone, dimanche 8 août, pourrait en effet être recruté par le club parisien, comme il l’a laissé entendre lors de sa conférence de presse d’adieux. « Les supporters étaient nombreux à attendre Lionel Messi à la sortie de l’aéroport du Bourget dimanche soir, mais aucune trace du joueur, qui a finalement passé la soirée en Catalogne », relate le journaliste Nicolas Fleury, en direct du Parc des Princes à Paris, lundi matin.

Un salaire de 40 millions d’euros au PSG

On ne sait pas encore précisément si l’Argentin a signé ou non avec le PSG, mais pour beaucoup, il n’y a pas vraiment de doute sur l’identité de son futur club. « L’arrivée de Lionel Messi serait un beau coup pour Paris, puisque le joueur est déjà six fois ballon d’or. Il a passé plus de 20 ans avec son club de cœur, le FC Barcelone, mais ce dernier n’a plus les moyens de le prolonger. Le PSG propose, lui, un salaire de 40 millions d’euros par saison. Ce serait une superstar de plus aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé par exemple, mais pour l’instant, on ne sait pas si un accord a été trouvé », rappelle Nicolas Fleury.

francetvinfo