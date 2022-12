Football : à quoi faut-il s’attendre pour le grand retour de la Ligue 1 ?

Pour son premier match de Ligue 1 après la prise de contrôle du multimillionnaire américain John Textor, l’Olympique lyonnais jouera à Brest mercredi à 21 heures avec l’envie de créer, enfin, une dynamique positive, une rencontre à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport .

Les six semaines de pause ont sans doute été bénéfiques aux Lyonnais, sur les plans physique mais aussi tactique, alors que leur nouvel entraîneur, Laurent Blanc, n’est arrivé qu’au mois d’octobre.

Matches amicaux non rassurants

« On a corrigé pas mal de choses », a glissé le milieu de terrain Maxence Caqueret en conférence de presse lundi. « On se trouve mieux et on communique davantage. Avant, on était presque muets sur le terrain. On a eu l’occasion de parler avec le staff, la direction, de ce qui allait et de ce qui n’allait pas. »

Les matches amicaux disputés par l’OL dans la foulée de ses deux stages en Espagne puis à Dubaï, conclus par une défaite contre le promu italien Monza (2-1), n’ont toutefois pas rassuré.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a d’ailleurs exprimé son souhait d' »améliorer l’équipe » durant le marché hivernal des transferts. « C’est fondamental pour le club, pour récupérer une meilleure place que celle occupée actuellement », a plaidé Laurent Blanc.

