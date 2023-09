Fondation SNIM remet l’extension du Centre de Santé à la mairie de Ndb

Fondation SNIM remet l’extension du Centre de Santé à la municipalité de Nouadhibou

Fondation SNIM a remis aujourd’hui, vendredi 08/09/2023 l’extension du Centre de Santé Maternelle et Infantile (PMI) à la municipalité de Nouadhibou.

Le projet d’extension a coûté 30 173 415 MRO aux frais de la Fondation de Société Nationale pour l’industrie et les mines.

Cette unité de santé indépendante a été construite sur une superficie de 258 mètres carrés et se compose de :

Un bureau pour les femmes sages, un bureau pour le médecin prescripteur, une salle d’examen et de consultations, un Laboratoire d’analyses, un bureau pour l’administrateur du laboratoire, en plus d’une salle d’attente pour accouchement, un café pour les travailleurs, une salle d’observation et une autre salle pour les résultats des examens du laboratoire.