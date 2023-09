Floride : les images des dégâts causés par l’ouragan Idalia – YouTube

L’ouragan Idalia a traversé la Floride le 30 août, laissant derrière lui d’importantes inondations et de nombreux dégâts matériels. Le phénomène météorologique, rétrogradé en tempête tropicale, a ensuite frappé la Géorgie et la Caroline du Sud. Jeudi 31 août, plus de 310 000 foyers sont privés d’électricité dans ces trois Etats.

