Finance islamique : Algerian Union Bank lance 4 produits

L’Algerian Union Bank (AUB), première banque algérienne ouverte à l’étranger, a annoncé samedi dans un communiqué, le lancement de sa fenêtre islamique, à travers la commercialisation de quatre (04) nouveaux produits sur le marché mauritanien.

‘‘Algerian Union Bank, avec cette marche en avant supplémentaire, fait un nouveau pas dans son ambition de devenir un acteur majeur du marché mauritanien‘‘, a-t-elle mentionné dans le même communiqué.

Le clientèle mauritanienne interrogée par nos soins affiche sa confiance pour ses nouveaux produits et Algerian Union Bank est reconnaissante de pouvoir les servir.

Dotée d’un capital de 50 millions de dollars, cette banque est le fruit d’un partenariat entre quatre banques publiques algériennes : le Crédit populaire d’Algérie (CPA, avec 40% du capital), la Banque extérieure d’Algérie (BEA, 20%), la Banque nationale d’Algérie (BNA, 20%) et la Banque de l’Agriculture et du Développement rural (BADR, 20%).

Rapide info avec agences