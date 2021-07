Fin de la grève des étudiants de l’institut supérieur des sciences océanographiques

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a précisé que dans le cadre de l’intérêt accordé aux doléances de tous les étudiants et à leurs études, il a été décidé de mettre fin à la grève qu’a connu l’Institut supérieur des Sciences océanographiques dans la ville de Nouadhibou.

Le ministère indique, dans un communiqué rendu public, dimanche, qu’après un dialogue engagé par une mission du département conduite par le secrétaire général du ministère, M. Ahmedou Ould Khteira et comprenant le directeur de l’enseignement supérieur , M. Issa Nebiyoullah Ould Bouraya avec la direction, les professeurs et les étudiants, le ministère s’est engagé à répondre avec sérieux aux doléances posées par les grévistes. Dans ce cadre il sera répondu favorablement à tout ce qui sert l’intérêt général et permet la réalisation de la noble mission de l’établissement de façon appropriée. Nouakchott, 11/07/2021