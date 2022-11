États-Unis : Donald Trump candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Pour la troisième fois, Donald Trump est candidat pour une élection présidentielle aux États-Unis, après avoir formalisé sa candidature.

Il avait promis une « très grande annonce ». Donald Trump a déposé auprès des autorités électorales américaines sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, même s’il ne fait pas l’unanimité au sein de son propre parti. En effet, certains le jugent responsable de l' »échec » des républicains lors des midterms.

Dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, le septuagénaire a annoncé sa candidature sous les applaudissements des militants réunis.

Lors de son discours, Donald Trump, 76 ans, a indiqué que l’Amérique était « de retour », en dressant un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Comme à son habitude, il a dénoncé un bilan calamiteux de son successeur Joe Biden.

Pour lui, le pays est plongé dans la violence et la criminalité, la flambée des prix étrangle les ménages américains, et des « millions » de clandestins traversent la frontière avec les Mexique. Par ailleurs, l’ancien président s’est engagé à ce que Joe Biden « ne passe pas quatre années de plus », lui qui « incarne les échecs de la gauche et de la corruption de Washington. »

Source: RTL