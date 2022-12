Equipe nationale A’: La Mauritanie et le Sénégal au programme des Verts

par M. Zeggai

A un mois du début du championnat d’Afrique des nations CHAN-2023, la préparation de l’équipe nationale des locaux tire à sa fin. Après le stage de deux semaines effectué fin novembre aux Emirats arabes-unis, avec au menu trois matchs amicaux contre la Syrie (1-0), la Sierra-Leone (3-0), et le Koweït (défaite 1-0), les Verts du sélectionneur Madjid Bougherra disputeront deux autres matches amicaux.

Le 14 décembre face à la Mauritanie au stade Miloud Hadefi d’Oran (20h00) et le 17 décembre contre le Sénégal au nouveau stade de Baraki, à huis clos, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué sur son site officiel. L’organisation des deux rencontres intervient dans le cadre d’un stage préparatoire ayant débuté, hier, et qui s’étalera jusqu’à dimanche prochain. Ces deux dernières rencontres s’avèrent comme une belle opportunité pour les joueurs afin de gagner en maturité et constitueront pour Madjid Bougherra et son staff un vrai test pour arrêter la liste définitive devant représenter l’Algérie au CHAN.

Le choix des joueurs s’annonce difficile pour le staff technique algérien comme l’a souligné l’entraineur national. « Nous avons un groupe où tout le monde peut jouer. J’ai la chance d’avoir des joueurs qui peuvent tous jouer, ça donne l’occasion à tout le monde d’engranger de l’expérience et d’avoir des automatismes. Il y a encore une marge de progression. Le plus important c’est d’être prêts le jour J» », a-t-il affirmé. Lors du CHAN, l’Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l’Ethiopie et du Mozambique. Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier, face à la Libye. Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.

Source: lequotidien-oran.