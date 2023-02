Episode de mercenariat diplomatique makhzénien…

Par Mohamed El-Abassi.

Alors que d’anciens chefs d’Etat et autres personnalités africaines de renom s’investissent honorablement dans de nobles médiations internationales au nom de la paix et de l’émancipations de l’Afrique et de ses justes causes, on n’a jamais vu un tel simulacre d’anciens premiers ministres, ministres à la retraite et autres serviteurs de la cour royale marocaine, se rameuter honteusement pour se faire payer une démonstration, contre les convictions de leurs propres peuples.

A les entendre, à contre courant, pour certains, de la position officielle de leurs pays d’origine, s’aventurer dans une monstrueuse instrumentalisation marocaine, l’on comprend la force de la corruption du Makhzen, pendant qu’il ne s’est pas encore relevé du banc des accusés du parlement européen. Le mauvais élève récidiviste !

Précaution pour éviter le « shame and name« , et les conséquences de leur attitude sur leurs propres réputations dans leur propres pays et en Afrique, les noms de ces mercenaires enrôlés pour plaire au Makhzen, sont secrètement tus. Ils opèrent « cagoulés » comme dans un vulgaire hold-up des droits du peuple sahraoui mais qui finira par se solder par un flop!

Ces retraités égarés reviennent de la préhistoire, apatés par d’alléchantes rétributions de toutes sortes du Makhzen pour leur faire apprendre, par coeur, une récitation a débiter devant les micros de la propagande makhzénienne : « Expulser la RASD de l’U.A ». Rien que cela !

Mais ils ignorent ou feignent d’ignorer :

Que la République Arabe Sahraouie Démocratique ( RASD) est un membre fondateur de l’Union Africaine et que le Maroc qui les a embrigadés, est le dernier pays à adhérer à l’Organisation africaine, en 2017, par ce même procédé ou par pitié ;

Qu’en signant l’acte constitutif de l’Union Africaine, le Maroc a reconnu juridiquement la RASD, en tant que pays membre, à part entière, avec tous les droits et devoirs et, a accepté de siéger, à ses cotés, dans toutes les instances et à toutes les réunions de l’U.A ;

Ils n’ignorent pas que cette manoeuvre est vouée à l’échec comme celle qui l’a précédée quand le Makhzen a voulu faire intégrer l’entité sioniste en tant qu’observateur ;

Ils ignorent dramatiquement que l’Afrique, qui se débarrase de ses anciennes colonies et nuisances néo-coloniales, refuse énergiquement de se voir dicter et d’être menée, de surcroit, par le dernier colonisateur africain de la dernière colonie en Afrique.

Ont-ils oublié ce considérant de l’acte constitutif de l’Union Africaine qui rappelle : « les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique » ?

Mais peut-être, ont-ils sciemment joué le jeu, pour mieux, se moquer du Makhzen en le dépouillant davantage du fond de son tiroir-caisse, lui qui croit que l’argent peut tout acheter pendant que son peuple, meurtri par l’oppression et humilié par la normalisation , crève de faim.

En plein délire colonialiste, le Makhzen veut faire parler les morts ressuscités d’ailleurs et enterrer vivant son « cher peuple » , chez lui, au Maroc.

Source: algerie54