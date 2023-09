Engagement de l’ONU en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination:

New York (Nations Unies), 16 sept 2023 (SPS) Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordonnateur auprès de la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a fait savoir, jeudi, que l’affirmation par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de l’engagement des Nations Unies en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination se voulait « un message clair à l’Etat d’occupation marocain ».

Lors de son entretien avec le Président, Secrétaire Général du Front Polisario, Brahim Ghali, M. Antonio Guterres avait affirmé l’engagement de l’ONU en faveur du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et de la poursuite des efforts pour la mise en œuvre de ce droit conformément aux résolutions onusiennes, souhaitant que les efforts de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura, puissent accélérer le processus de règlement de ce conflit qui n’a que trop durer.

A cet égard, le diplomate sahraoui a indiqué à la Télévision sahraouie, que « cette déclaration du SG onusien est tout à fait normale, étant donné que le Sahara Occidental relève d’une question de décolonisation inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU et de ses commissions spécialisées, et intervient suite aux tentatives de l’Etat d’occupation marocain d’imposer le fait accompli dans les territoires sahraouis occupés, sous prétexte que l’affaire est +tranchée et que le dossier est clos+ au niveau des Nations Unies ».

De ce fait, l’affirmation du Secrétaire général, considéré comme le gardien des principes de la Charte des Nations Unies, se veut un message clair à l’Etat d’occupation marocain, que, primo, « l’organisation internationale reste attachée au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et secundo, la proposition mort-née de l’Etat d’occupation et l’ouverture de « pseudo-antennes » d’entités étrangères dans les territoires sahraouis occupés, ne modifieront nullement le statut du Sahara occidental en tant que territoire soumis au processus de décolonisation parrainé par les Nations Unies », a-t-il soutenu.

A noter que le Président Ghali s’était entretenu, lundi dernier à New York, avec le SG de l’ONU, dans le cadre du dialogue continu entre la partie sahraouie et le Secrétariat général des Nations Unies.

Les discussions tenues au siège des Nations Unies ont porté sur nombre de questions d’intérêt commun, « notamment l’état et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental et les moyens de le relancer, ou encore l’examen des moyens d’accélérer la décolonisation du Sahara occidental ». (SPS)

Sahara Press Service