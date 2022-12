Energie: Mme Benali met en avant la coopération fructueuse entre le Maroc et la Mauritanie

Rabat- La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a mis en avant, mardi à Rabat, la coopération fructueuse entre le Maroc et la Mauritanie dans les domaines de l’énergie, des mines, de l’environnement et du développement durable.

Lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh, Mme Benali a précisé que cette coopération s’est traduite par la réalisation de plusieurs activités liées notamment au renforcement du cadre juridique, la formation des cadres et l’échange d’expertises.

A cet égard, la ministre s’est félicitée de la signature d’un mémorandum d’entente de préservation de l’environnement et du développement durable, à l’occasion de la tenue en mars dernier à Rabat de la 8ème session de la Haute Commission mixte maroco-mauritanienne.

Elle a aussi rappelé la signature le 15 octobre dernier à Nouakchott d’un mémorandum d’entente sur le gazoduc Nigéria-Maroc entre l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), la National Nigerian Petroleum Company Limited (NNPC) et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).

La ministre a également appelé à l’accélération de la signature des projets de conventions stratégiques entre les deux pays dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables et de liaison électrique en vue de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie, tout en explorant les opportunités offertes dans d’autres domaines d’intérêt commun.

Elle a en outre exposé au responsable mauritanien les principales stratégies et les projets menés par le Maroc dans les domaines de l’énergie et du développement durable.

Rappelant les liens solides et fraternels de coopération unissant les deux pays, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI et du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mme Benali a relevé que ces excellentes relations bilatérales se traduisent par un dialogue politique permanent et le rapprochement des vues concernant plusieurs questions régionales et internationales.

Elle a insisté; dans ce sens, sur l’importance de l’échange des expériences et des expertises pour promouvoir davantage ces relations.

Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh effectue actuellement une visite officielle au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire de haut niveau.

Au cours de cette visite, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne a eu des entretiens avec plusieurs responsables marocains.

Source: mapecology