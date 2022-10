Energie et mines: Arkab reçoit une délégation du secteur énergétique mauritanien

le mardi 04 octobre 2022

.ALGER – Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab , a reçu, mardi à Alger, une délégation de responsables du secteur de l’énergie mauritanien, avec lesquels il a évoqué la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens auxquels a assisté le président de la Commission de régulation de l’électricité et du Gaz (CREG), interviennent « dans le cadre de la coopération bilatérale et du renforcement et la promotion des voies de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie dans les domaines de l’énergie et des mines, notamment en matière de production, de transport et de transformation de l’électricité d’une part, et dans le domaine des réformes du secteur de l’électricité engagées par la Mauritanie d’autre part », précise la même source.

La délégation mauritanienne, qui est en visite de travail en Algérie du 3 au 6 octobre, vise à bénéficier de l’expérience et du savoir-faire algériens, ajoute le ministère.

