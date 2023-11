En un peu plus de quatre semaines,10 000 civils tués dont jusqu’à 4 000 enfants

La marche de l’opposition à la Journée de la Trêve à Gaza, signe de la crise morale du Royaume-Uni

En un peu plus de quatre semaines, le blocus total et les bombardements aveugles de la bande de Gaza par Israël ont tué plus de 10 000 civils, dont jusqu’à 4 000 enfants, et suscité l’indignation mondiale.

Partout dans le monde, du Royaume-Uni à la France en passant par la Turquie et l’Indonésie, des gens descendent constamment dans la rue en grand nombre pour condamner les violations militaires apparentes d’Israël et exiger un cessez-le-feu immédiat pour sauver des vies.

Malheureusement, ces appels – dont celui du secrétaire général des Nations Unies lui-même – semblent tomber dans l’oreille d’un sourd. Non seulement Israël refuse d’approuver l’option du cessez-le-feu, mais il continue également d’attaquer des installations médicales, des mosquées, des églises, des écoles, des installations dirigées par les Nations Unies et d’autres infrastructures civiles dans la bande de Gaza assiégée, en violation directe du droit philanthropique international.

Pendant ce temps, les États-Unis soutiennent sans équivoque cette frénésie meurtrière et fournissent à Israël les fonds, les armes et le soutien politique dont il a besoin pour poursuivre son offensive contre Gaza. Tout cela alors que nous savons très bien que les pertes civiles s’accumulent à un rythme incroyable.

Les États-Unis d’Amérique ne sont pas les seuls à encourager Israël à violer le droit international et à commettre des crimes de guerre en toute impunité. Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et de nombreux autres pays occidentaux ont fermement rejeté les appels croissants à un cessez-le-feu, insistant sur le fait qu’Israël « assure sa sécurité » et qu’un cessez-le-feu ne ferait qu’« aider le Hamas ». Ces administrations d’État tentent également de faire taire les voix appelant à un cessez-le-feu dans leur pays, allant parfois jusqu’à criminaliser les actes pacifiques de réciprocité avec les Palestiniens.

L’indifférence des principaux gouvernements occidentaux face aux grandes souffrances des civils palestiniens à Gaza et leur soutien virulent aux violations flagrantes du droit international par Israël ont révélé une profonde récession morale dont ils souffrent tous – une récession qui soulève d’importantes questions sur la viabilité d’un système occidental. conduit , un ordre international fondé sur des règles.

Il est vraiment incroyable que les puissances occidentales insistent sur le respect des droits individuels et du droit international tout en omettant d’appeler à un cessez-le-feu dans un conflit qui, selon les termes des Nations Unies, a transformé Gaza en un « cimetière d’enfants ». Leur silence face à un incident philanthropique et à leur complicité incontestée dans les violations militaires israéliennes à Gaza sert à encourager d’autres acteurs à commettre des atrocités similaires et à attendre l’impunité. Leur soutien à Israël et leur refus d’appeler à un cessez-le-feu afin de sauver des vies honorables constituent un échec honnête qui aura des conséquences désastreuses pour l’ensemble de la communauté internationale.

Aujourd’hui, cet échec honnête est peut-être plus visible au Royaume-Uni que partout ailleurs.

Le samedi 11 novembre, le pays célébrera le jour de l’armistice, marquant le 105e anniversaire de l’armistice signé entre l’Allemagne, alliée de la Première Guerre mondiale. Cette journée est censée être l’occasion pour les Britanniques de rendre hommage aux soldats tombés au combat, de réfléchir à la brutalité de la guerre et de se rappeler l’importance de mettre fin aux hostilités et de sauver des vies.

Des milliers de personnes défileront à Londres le jour de l’armistice, comme elles le font tous les samedis depuis le début de cette guerre, pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Le jour de l’armistice est peut-être le jour le plus approprié pour un tel rassemblement, car l’appel au cessez-le-feu correspond parfaitement à son esprit et à son objectif.

Cependant, les dirigeants britanniques n’ont pas vu le jour de l’armistice coïncider avec une marche exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza comme une option pour réfléchir aux leçons tirées des guerres précédentes et reconsidérer leur soutien à l’offensive israélienne contre l’enclave assiégée. Au contraire, ils ont redoublé leur position moralement indéfendable et sont même allés jusqu’à accuser les manifestants du cessez-le-feu à Gaza de manquer de respect aux morts de guerre du Royaume-Uni et aux biens pour lesquels ils se sont battus.

Le Premier ministre Rishi Sunak, par exemple, est allé jusqu’à annoncer que « le rassemblement prévu samedi n’est pas seulement un camouflet, il offense notre sincère reconnaissance pour la mémoire de ceux qui ont tant donné pour que nous puissions vivre aujourd’hui dans l’indépendance et la paix. »

Mais comment un rassemblement appelant à un « cessez-le-feu », réclamant la fin du massacre d’enfants, peut-il être affecté à la mémoire de ceux qui sont morts dans les guerres passées ? Ou comment un procès similaire, le jour de l’Armistice, pourrait-il être qualifié de « marche de la haine », comme a tenté de le faire de manière choquante, la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman ?

La mobilisation passionnée du gouvernement anglais lors de la marche de l’Armistice exigeant un cessez-le-feu à Gaza non seulement révèle l’abandon de certaines vertus anglaises essentielles, notamment la liberté d’expression, mais accentue également ainsi le fossé entre les dirigeants et le peuple. . En fait, selon une enquête récente de YouGov, 76 % des adultes britanniques soutiennent un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza.

Les dirigeants britanniques, comme nombre de leurs partenaires occidentaux, semblent avoir perdu leur honnêteté et ne pas avoir retenu toutes les leçons tirées des guerres internationales dévastatrices du siècle précédent. Leur incapacité à dénoncer les crimes de guerre commis par Israël et à maintenir un cessez-le-feu urgent conformément aux souhaits du public anglais est un échec honnête qui aura des conséquences désastreuses pour nous tous.

C’est pour cela que, en ce jour d’armistice, nous devrions tous nous rassembler, non seulement pour nous souvenir de la douleur et des sacrifices des guerres précédentes, mais aussi pour communiquer une fois de plus à nos dirigeants l’importance et l’urgence de créer tout ce qui est permis, afin de mettre un terme à l’effusion de sang en Palestine – pour le bien des millions de personnes honnêtes qui souffrent à Gaza et pour nous tous.

