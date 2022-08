En Mauritanie, des réfugiés maliens forment un corps de sapeurs-pompiers volontaires

08/09/2022

Je vis dans un camp de réfugiés, Mauritanie

Les haches font un bruit de bang, bang, bang alors qu’un groupe de Maliens abattent les branches d’un arbre épais et touffu. Mais ils ne sont pas là pour détruire la nature, ils sont là pour la sauver.

Heureusement, cette fois, il n’y a pas de véritable incendie, bien que les températures, qui dépassent 110 degrés Fahrenheit, puissent suggérer le contraire. Aujourd’hui, ce n’est qu’une séance d’entraînement.

Lors de la dernière saison des incendies, qui s’étend généralement d’octobre à février, des volontaires de la Brigada Anti-Feu (« pompiers ») ont aidé à éteindre 36 incendies dans cette partie de la campagne mauritanienne, explique le fondateur Ahmedou Ould Boukhary. . L’année d’avant, 58. Mais s’ils connaissent bien cet arrière-pays un peu vallonné, ils ne sont pas d’ici. La brigade est composée de réfugiés maliens qui ont fui le conflit qui dure depuis une décennie dans leur pays d’origine.

Deux bergers maliens gardent le bétail. L’augmentation du bétail alors que de plus en plus de personnes fuient la violence au Mali pour la sécurité en Mauritanie signifie que la végétation environnante est consommée et qu’il y a moins de combustible pour les incendies de forêt.

Le groupe a été lancé en 2013 et est devenu une machine bien huilée de 500 volontaires qui reçoivent régulièrement des appels à l’aide de villes mauritaniennes, parfois distantes de 20 miles. Des bénévoles mauritaniens locaux les rejoignent souvent, créant un lien entre les hôtes et leurs invités.

Source :

The Christian Science Monitor

www.csmonitor.com.

via nuevoperiodico.com

*L'article a été traduit sur la base du contenu de The Christian Science Monitor

