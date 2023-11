Éliminatoires Mondial 2026: Cinq nouveaux expatriés rejoignent les Barea

Le coach Rôrô Rakotondrabe mise sur les expériences des expatriés en vue des deux matches contre le Ghana et le Tchad, comptant pour les éliminatoires au Mondial 2026.

La Fédération malgache de football a dévoilé la nuit du mercredi la liste des vingt-huit présélectionnés en vue des matches comptant pour les deux premières journées des éliminatoires à la coupe du monde 2026. Madagascar débutera contre le Ghana le 17 novembre à 16h, heure locale, soit à 19h, heure malgache, au stade Baba Yara à Kumasi. Les Barea joueront par la suite contre les Tchadiens le 20 novembre à 22h, heure malgache, au stade municipal d’Oujda au Maroc.

Après les quelques semaines de rencontres avec les joueurs en France, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a appelé vingt-deux expatriés dont cinq nouvelles recrues. Les locaux sont, quant à eux, au nombre de six. Les cinq expatriés qui intégreront pour la première fois la sélection A sont le défenseur Louis Demoleon du club italien Molfetta Calcio. Agé de 26 ans avec un grand gabarit de 1,91m, Demoleon évolue au championnat amateur série D en Italie.

Le deuxième sang neuf de la sélection s’agit du coéquipier de Marco Ilaimaharitra, le milieu du SC Charleroi, Adrien Trebel. Il a déjà été sollicité par le sélectionneur lors des deux matches amicaux au Maroc contre la Mauritanie et le Bénin mais n’a pas pu rejoindre l’équipe à cause de sa blessure. «Nous ne ferons aucun calcul pour ces deux matches. Nous ferons de notre mieux pour obtenir le maximum de points possibles même si ce n’est pas évident en jouant à l’extérieur. Mais j’ai confiance en mes éléments. Je les ai tous ou presque rencontrés en France», confie le coach Rôrô, de retour au pays hier.

Come-back

Le coach a aussi appelé le milieu offensif du club luxembourgeois Swift Hesperange, Clément Couturier. Son club évolue au championnat de Luxembourg division nationale. Rôrô a renforcé le bloc défensif en sollicitant le jeune défenseur central du club français, Aubagne FC en Nationale 2 français, Nomena Andriatiana âgé de 23 ans et mesurant 1,80m. Et le nouveau joueur appelé

au poste d’attaquant s’agit de Caddy Warren de l’Annecy FC, club en Ligue 2 qui occupe la 12e place après la 12e journée.

La liste encore élargie publiée hier a été aussi marquée par le retour des anciens cadres dont quatre défenseurs, en l’occurrence Jean Sylvio Ouassiero (FC Dudelange-Luxembourg), Rajo Nirina Razafindrabearimihanta alias Berajo (St Denis FC-Réunion), Thomas Fontaine (FC Sochaux-France) et Kenji Van Boto (Pau FC-France) et surtout le come-back du meilleur buteur du moment, l’attaquant du club Thaï, Batchaburi FC, Njiva Martin Rakotoharimalala.

Et parmi les absents ou ceux qui ne pourraient pas rejoindre le groupe sont, entre autres, Fabien Boyer, Hakim Abdallah, Alexandre Ramalingom et Andy Pelmar. «Les six locaux auront dix jours de regroupement avant de partir», souligne Rôrô. Les locaux comme les expatriés rejoindront le Ghana le 13 novembre pour le dernier rassemblement de quatre jours en guise d’acclimatation.

Les présélectionnés

Gardiens de but :

1-Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus-Madagascar)

2-Melvin Andrien (Thonon Evian-France)

3-Mathyas Todisoa Randriamamy (Ermis Aradippou-Chypre)



Défenseurs:

4-Rado Niaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga-Madagascar))

5-Romain Antony Metanire (RFC Seraing-Belgique))

6-Jean Sylvio Ouassiero (FC Dudelange-Luxembourg)

7-Titouane Safidy Fortun (FC Nantes-France)

8-Tantely Avotriniaina Rabarijaona (CFFA-Madagascar)

9-Kenji Van Boto (Pau FC-France)

10-Rajo Nirina Razafindrabearimihanta (St Denis FC-

Réunion)

11-Nomena Andriatiana (Aubagne FC-France)

12-Thomas Fontaine (FC Sochaux-France)

13-Louis Demoleon (Molfetta Calcio-Italie)

Milieux :

14-Marco Ilaimaharitra (Sporting Charleroi-Belgique)

15-Adrien Trebel (Sporting Charleroi-Belgique)

16-Rayan Raveloson (AJ Auxerre-France)

17-Rojolalaina Andriamanjato (St Pauloise FC-Réunion)

18-Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA-Madagascar))

19-Clément Couturier (Swift Hesperange-Luxembourg)

20-Romario Baggio Rakotoarisoa (AS Jeanne d’Arc-

Réunion)

Attaquants :

21-Njiva Martin Rakotoharimalala (Batchaburi FC-Thaïlande)

22-Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC-Égypte)

23-Tendry Mataniah Randrianarijaona (Disciples FC-Madagascar))

24-Olivier Tokinantenaina Randriantsiferana (Fosa Juniors FC-Madagascar)

25-Loic Lapoussin (Union St Gilloise-Belgique)

26-Bertrand Dorian (Arges Pitesti-Roumanie)

27-Caddy Warren (Annecy FC-France)

28-El Hadary Raheriniaina (St Michel United-Seychelles)

Coach : Romuald Félix Rakotondrabe

Source: lexpress.mg