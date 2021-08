Éliminatoires Mondial 2022: huit pays africains devront jouer sur terrain neutre en septembre

Vue à l’intérieur de l’Orlando Stadium de Soweto, en banlieue sud de Johannesbourg, en Afrique du Sud, le 10 juin 2010. ASSOCIATED PRESS – Gero Breloer

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que le Burkina Faso, la République centrafricaine, Djibouti, la Guinée-Bissau, le Malawi, le Mali, la Namibie et le Niger ne pourront pas jouer leurs matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022, prévus entre le 1er et le 8 septembre, à domicile.

Ces pays ne disposant pas de stades répondant aux normes internationales, les rencontres devront se jouer sur terrain neutre. Ainsi, le Malawi et la Namibie affronteront respectivement le Mozambique (7 septembre) et le Congo-B (1er septembre) à Soweto en Afrique du Sud, la Centrafrique affrontera le Cap-Vert (31 août) à Douala au Cameroun, la Guinée-Bissau affrontera la Guinée (1er septembre) à Nouakchott en Mauritanie, tandis que trois matches auront lieu au Maroc : Mali-Rwanda (31 août à Agadir), Burkina Faso-Algérie (6 septembre à Marrakech), Niger-Burkina Faso (2 septembre à Marrakech) et Djibouti-Niger (5 septembre à Rabat).

RFI