Éliminatoires Chan, Algérie 2023 : Nouhoum Diané dévoile une liste de 23 joueurs face à la Sierra Leone

Publié Aujourd’hui-Mali – via maliweb

27 Août 2022

Dans le cadre des éliminatoires du Championnat d’Afrique de football (Chan/Algérie-2023), l’équipe nationale locale sera face à la Sierra Leone en match aller le dimanche 28 août prochain à Monrovia (Liberia) et le samedi 3 septembre en retour au stade du 26-Mars (Bamako). Pour cette double confrontation, le sélectionneur de l’équipe nationale locale, Nouhoum Diané, a dévoilé sa liste de 23 joueurs retenus.

A la conférence de presse, le sélectionneur des Aigles locaux était accompagné par Ibrahima Traoré, secrétaire général de la Fédération malienne de football.

Ils sont au nombre de 23 joueurs sélectionnés par le coach Nouhoum Diané pour cette double confrontation face à la Sierra Leone. Parmi eux figurent 7 joueurs finalistes de la dernière édition au Cameroun. Il s’agit d’Ibourahima Sidibé et Makan Samabaly (AS Réal de Bamako), Oumar Camara (Djoliba AC), Aly Dessé Sissoko (Stade malien de Bamako).

Dans son intervention, le sélectionneur de l’équipe nationale locale, Nouhoum Diané, a précisé que l’équipe est prête pour cette double confrontation. “Dans le cadre du préparatif de ce dernier tour de qualificatif du Chan, nous avons effectué trois matches amicaux internationaux avec la Mauritanie et la Guinée. Lors de la première rencontre, nous avons été battus (1-0) face à la Mauritanie et au match retour, nous avons fait un match nul (0-0) face à la même équipe de Mauritanie. Ensuite, nous avons fait un match nul (0-0) contre la Guinée à Bamako. Avec ces rencontres amicales, je pense que nous allons corriger ce qui doit l’être”, a-t-il laissé entendre.

Par rapport à l’équipe adverse, le technicien malien a indiqué qu’ils ont eu beaucoup d’informations sur l’équipe adverse. “C’est vrai que nous avons des informations sur l’équipe adverse, mais pour nous le plus important est d’avoir du répondant le jour de la rencontre face à la Sierra Leone. En tout cas, nous sommes très confiants pour cette double confrontation”, dira-t-il.

La liste des joueurs :

Gardiens : Germain Berthé (AS Réal de Bamako), Youssouf Koïta (Djoliba AC), Aboubacar Doumbia (AFE). Défenseurs : Sékou Diarra ‘Djoliba AC), Dramane Traoré (Onze Créateurs), Ousmane Diallo (Djoliba AC), Souleymane Coulibaly (AS Réal de Bamako), Mohamed Camara (AS Réal de Bamako), Barou Sanogo (Djoliba AC), Emile Koné (AS Réal de Bamako), Mahamadou Camara (Yeleen). Milieux : Aly Dessé Sissoko (Stade malien de Bamako), Makan Samabaly (AS Réal de Bamako), Oumar Camara (Djoliba AC), Fady Sidiki Coulibaly (Djoliba AC), Sékou Konaté (Stade malien de Bamako), Nankouma Kéita (Djoliba AC), Ibourahima Sidibé (AS Réal de Bamako). Attaquants : Moussa Diallo (LCBA), Djibril Coulibaly (Djoliba AC), Ousmane Kamissoko (AS Réal de Bamako), Moctar Cissé (US Bougouni), Hamidou Sinayoko (Djoliba AC). Mahamadou Traoré et Salimata Doumbia (Stagiaire)

Source: maliweb.net