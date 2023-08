Eliminatoires CAN 2023 – RDC : 27 Léopards convoqués contre le Soudan avec une surprise

Eliminatoires CAN 2023 – RDC : 27 Léopards convoqués contre le Soudan avec une surprise

Eliminatoires CAN 2023 – RDC : 27 Léopards convoqués contre le Soudan avec une surprise

Le sélectionneur de la RDC a rendu publique ce jeudi 24 août 2023, la liste des joueurs pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Sébastien Desabre a convoqué 27 joueurs avec un seul nouveau sur la liste.

Charles Pickel est le nouveau venu de la liste de Sébastien Desabre. C’est le 6e binational qui rejoint la sélection depuis l’arrivée de Sébastien Desabre il y a un an. Le milieu de terrain de Cremonese en Serie B est l’un des 27 heureux élus pour la rencontre face au Soudan. Sur la liste, on retrouve les habitués à quelques absences. Mukoko Amale, Neeskens Kebano, Ben Malango, Merveille Bope et Joël Kiassumbua manquent à l’appel. Aaron Tshibola est quant à lui suspendu pour cumul de cartons.

Les retours de taille

Cédric Bakambu signe son retour en sélection. Il était en effet suspendu pour un carton rouge lors du match retour face à la Mauritanie à Nouakchott. L’attaquant congolais avait alors raté le match de la 5e journée contre le Gabon à Libreville. Il faut aussi noter le retour de Jackson Muleka en sélection après un début de saison tonitruant avec Besiktas. Edo Kayembe a été également appelé en sélection.

Voici la liste des joueurs sélectionnés

Gardiens

Esdras Kabamba

Siadi Baggio

Lionel Mpasi

Défenseurs

Gédéon Kalulu

Vital N’simba

Masuaku Arthur

Bushiri Rocky

Mbemba Chancel

Batubinsika Dylan

Inonga Baka

Jordan Ikoko

Milieux

Pelly Ruddock

Edo Kayembe

Mfulu Nuke

Moutoussamy Samuel

Charles Pickel

Silas Katompa

Bongonda Théo

Akolo Chadrack

Kakuta Gaël

Balikwisha William

Elia Meschack

Attaquants

Fiston Mayele

Aldo Kalulu

Bakambu Cédric

Jackson Muleka

Wissa Yoane

Ange Mpoli

africafootunited.com