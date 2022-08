Élevage: vers des projets structurels en Mauritanie.

C’est ce qu’a dit le ministre de l’Elevage Mohamed Ould Souedatt à Kiffa mercredi soir lors d’une réunion élargie avec des représentants de l’association de pâturage et des acteurs de terrain. Concernant l’annonce du financement de l’initiative de développement de l’élevage, le ministre a expliqué que le retard de financement était dû à la tentative de la banque prêteuse d’allouer un total de 900 millions aux petites et moyennes entreprises.

Le Wali d’Asaba,le président de la région et le maire de Kiffa, ont souligné l’intérêt stratégique du secteur, sur lequel le gouvernement pousse actuellement. La deuxième société a un caractère administratif et est chargée de l’amélioration de la race, de la gestion des couloirs de pâturage et des infrastructures des canaux de pâturage; ainsi que de la recherche et de la supervision des organisations professionnelles travaillant dans ce domaine.

Parmi leurs interventions, les éleveurs ont préconisé l’approvisionnement en produits animaux, la mise en place d’écoles de santé animale, et l’implantation de tanneries et de meuneries. Sur la réflexion actuelle du secteur sur la création d’aires protégées avec toutes les ressources nécessaires telles que l’eau, les pâturages, la nourriture, la santé animale et l’énergie solaire,

Un comité présidé par le Premier ministre Mohammed Ould Bilal Messoud envisage la possibilité de mise en œuvre de cet ambitieux projet. Il a ajouté que la création des quatre réserves est désormais planifiée d’urgence avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui aide à préparer la recherche sur ces réserves. Pour concrétiser cet intérêt, le département a créé deux organismes publics. L’une d’elles, à caractère industriel et commercial, est l’Association mauritanienne des produits animaux.

Après la réunion, le ministre a visité des exploitations agricoles chargées de créer des fermes, de construire des abattoirs modernes et de construire des usines de transformation de sous-produits animaux, entre autres, dans le cadre de divers partenariats ouverts.

Il a indiqué que la Banque nationale de Mauritanie a annoncé l’abandon des garanties de 300 millions de MRO, représentant 30% du montant alloué aux PME. En tant qu’acteur incontournable de l’industrie, nous sommes venus nous renseigner afin de trouver une solution à vos problèmes. (Avec agences)