Elections: Les islamistes émettent des réserves sur la déclaration du ministère de l’intérieur | ladepeche

Le Parti Tawassoul (Islamistes) a émis des réserves sur les informations relayées par le ministère de l’intérieur selon lesquelles « un consensus sur tous les points liés aux prochaines élections législatives, municipales et régionales, » aurait approuvé par les acteurs politiques.

Selon le parti « Tawassoul », son représentant aux consultations entre le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et les partis politiques, aurait clairement indiqué que la décision d’acceptation ou de refus est du ressort des instances du parti et ne pouvait être donné séance tenante.

Le parti souligne cependant que les instances concernées vont se pencher sur le compte-rendu de cette réunion pour donner un avis qui engagerait ou non le parti dans ce processus politique.

Selon le ministère de l’intérieur qui pilotait ces consultations, les points de consensus entre le ministère de tutelle et les partis politiques comprennent la proportionnalité aux élections régionales et municipales, la proportionnalité aux élections législatives, la liste nationale, le redécoupage de Nouakchott en trois circonscriptions électorales, les délais électoraux, le recensement administratif à caractère électoral, la commission électorale indépendante, l’état civil et l’accord de principe sur la contribution au financement des campagnes électorales.

Source: La Dépêche