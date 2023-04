Élections 2023 Mauritanie: le chemin à emprunter pour y parvenir

Sénèque disait : « Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ».

À quelques jours des échéances électorales majeures pour notre pays rien n’est plus important que d’éviter de se laisser influencer par certains activistes et candidats arrogants qui caricaturent leur position. Des candidats qui ne veulent que l’on s’intéresse à leurs postures et à leurs rodomontades. Des candidats aux programmes fantomatiques, irréalistes et totalement délirants.

Il faut le dire ces élections passionnent beaucoup les jeunes surtout les primo-votants. Des jeunes visionnaires, qui ont la volonté, véridiques et marchent avec des valeurs ce qui obligera les partis de proposer des programmes sérieux portés par des candidats compétents.

Ce qui doit nous mener à une campagne électorale qui sera l’occasion de débattre de projet de société crédible, face à tous les défis qui sont devant nous.

Les prochaines élections seront transparentes et sérieuses et engageront l’avenir du pays pour longtemps.

Avec son excellence, le Président Ghazouani, la Mauritanie de demain ne pourra pas être celle des décennies passées. Elle sera grande par ses projets. Pas par sa nostalgie. Alors, ne votez pas en regardant dans le rétroviseur.

Nos concitoyens doivent comprendre les enjeux de ces élections. Les Mauritaniens doivent savoir vraiment que c’est le Parlement qui vote les lois et le budget. Que si le pouvoir n’a pas la majorité (qui se gagne sur le terrain politique), il ne pourra appliquer son programme et je reste persuadé que c’est non seulement une nécessité, mais aussi une formidable occasion de progresser pour notre pays.

Une fois une majorité confortable acquise, par pragmatisme, le Président apportera des réformes pour mettre le pays en économie et pour lui donner tous les moyens pour travailler. Pour faire face à tous les enjeux à venir. Pour basculer au plus vite, vers l’émergence et le développement.

Choisissons bien nos élus par un choix relatif et non-absolu, car aucun candidat ne pourrait réunir toutes les qualités dont nous pourrions rêver, mais il y a des candidats qui peuvent avec l’aide de partenaires régler des problèmes.

Ne vous laissez pas influencer par la tendance ni par les conseils de tous ceux qui cherchent à avoir des rentes. N’écoutez pas ceux qui ont intérêt à ce que la situation soit la pire possible pour en tirer quelques profits. On connaît trop les conséquences tragiques de ces postures.

Le président de la République, doit avoir la majorité parlementaire nécessaire pour conduire sa politique.

Je vous le dis, avec ces prochaines élections se joue l’avenir de notre pays. Et pour ma part, je pense que rien ne serait pire que de bloquer le pays.

Ce sera une catastrophe.

M.F.