El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar s’exprime pour la première fois sur la sortie de la liste des candidats du parti INSAF

Communiqué de Presse

Le très discret Consul Honoraire M. El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar s’exprime pour la première fois sur la sortie de la liste des candidats du parti INSAF pour les députés à l’étranger.

Fort de son double statut de Chef religieux et Consul honoraire de la RIM dans la très importante région de Diourbel, au centre du Sénégal, depuis cinq ans, de son engagement indéfectible pour l’unité nationale et la défense des intérêts de ses compatriotes et de sa grande réputation au sein de la communauté mauritanienne établie en Afrique de l’ouest de façon générale et particulièrement au Sénégal, M. El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar n’a pu dissimiler sa déception après avoir constaté l’absence de son nom sur la liste des candidats de son parti pour les représentants des mauritaniens de l’extérieur à l’assemblée nationale.

En effet, compte tenu de son militantisme irréprochable au sein du parti INSAF, notamment dans la zone du fleuve dont il est issu, de la popularité dont il jouit dans toute l’Afrique de l’Ouest, qui accueille l’une des plus grandes communautés mauritaniennes à l’étranger, et de son sens élevé de patriotisme, il ne pouvait concevoir qu’il ne soit même pas porté candidat à la suppléance du candidat du parti pour la circonscription de l’Afrique.

Face à cette situation et compte tenu de la forte pression que subit M. El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar de la part des militants et sympathisants qui ont soutenu sa candidature depuis près d’un an, il souhaiterait que les responsables du parti réétudient leur décision par rapport au choix du candidat devant représenter la zone Afrique à l’Assemblée nationale.

M. El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar tient à réaffirmer son ancrage dans le parti INSAF et réitère son engagement ferme dans la défense des intérêts du parti et de la nation.

Fait à Nouakchott, le 6 avril 2023

Le Consul honoraire de la RIM dans la région de Diourbel (Sénégal)

M. El Wely Ould Cheikh Taleb Khyar