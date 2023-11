El Mina : le maire à l’écoute des directeurs d’écoles fondamentales

Le maire de la commune d’El Mina, Dr Moussa Abdallahi a reçu, mardi 7 novembre en début d’après-midi, dans les locaux de l’hotel de ville , les directeurs d’écoles fondamentales de sa circonscription en présence des autorités administratives locales, des représentants du bureau des parents d’élèves, du secteur éducatif et quelques uns des conseillers municipaux.

Première du genre

Cette rencontre première du genre dans la commune d’El Mina est une initiative du maire afin d’écouter les doléances des responsables des établissements scolaires du fondamental dans sa circonscription.

Prenant la parole, Dr Moussa Abdallahi a dit que « cette rencontre est l’occasion pour lui d’échanger avec les directeurs sur leurs doléances et les principaux problèmes qu’ils rencontrent afin de bien voir ensemble comment révéler le défi et développer l’enseignement qui est l’affaire de tous ».

Et le maire de poursuivre, j’ai décidé de discuter face à face avec vous des voies et moyens pour la réussite de l’Ecole républicaine et de preter une oreille attentive à l’enseignant qui est l’élément moteur de l’opération éducative.

M. Moussa Abdallahi a insisté sur le fait d’encourager la relation entre les écoles, la commune, les parents d’élèves et la société civile au profit des enfants et le partage des idées pour une école modèle.

Au cours de la réunion , le délégué des directeurs d’écoles, M.Sidi Mohamed El Hacen, a dans son intervention souligné l’importance de cette rencontre ayant pour thème : « discuter des problèmes et doléances des enseignants ».

Parmi les doléances, doter chaque école d’une unité informatique avec wifi pour la gestion du Sirage, branchements eau et électricité, sécurité des écoles, uniformes aux directeurs, renforcer les niveaux des élèves par la création de salles de lecture, réfection des salles de classe délabrées, organiser des cérémonies de fin d’année scolaire, encourager les enseignants et les meilleurs élèves , entre autres.

Relever le défi

Ensuite, des participants ont pris la parole pour donner leurs points de vue et de poser un certain nombre de problèmes dans l’accomplissement de leur mission.

D’aucuns ont déclaré que pour relever le défi et favoriser la réussite des élèves, il faut une parfaite symbiose entre l’école, la mairie et les parents d’élèves.

Il a été aussi question de la motivation des enseignants pour qu’ils puissent accomplir correctement leur mission.

Au cours des échanges, les autorités administratives et communales ont décidé de confier aux directeurs d’écoles l’organisation des festivités commémorant le 63e anniversaire de l’indépendance nationale au niveau de la Moughataa d’El Mina.

De ce fait, les directeurs d’écoles ont vivement remercié le maire pour cette initiative qui va dans le sens du développement de l’école Républicaine et d’un partenariat fructueux. Ils ont par la suite salué le fait que le maire respecte ses promesses électorales.

Dans son mot de la fin, le maire, Dr Moussa Abdallahi a promis d’étudier dans un futur proche, les doléances posées par les directeurs.

Pour rappel, dès les premières semaines de son mandat, le maire d’El Mina est allé vers les citoyens pour un travail d’équipe et un avenir meilleur .

Par Aboubakrine Ould Sidi

Source: futureafrique