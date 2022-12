Éditorial: un homme fort !

“Contre l’adversité se prouve l’homme fort. ”

Maurice Scève

De Maurice Scève – Microcosme

Il n’y a rien de plus noble et de plus précieux que l’attitude d’un homme, qui vient d’un cœur pur et noble, accomplissant le rare travail de faciliter les choses difficiles. Il dénoue les nœuds, résout les problèmes et se fait des amis entre les cœurs.

Il illumine les yeux, ravit et simplifie l’âme. Il est très éloquent, son langage est vivant, son image unique !

Ses intentions sont nobles, et son espace est loin, profond et long ! Il est éblouissant par son offre inlassable d’aide et de soutien, de justice et de charité.

C’est un homme formidable, il a soutenu les gens, il s’est occupé des faibles avant les forts, des pauvres avant les riches, il s’est beaucoup battu pour les orphelins, les pauvres et les veuves, il ne fait pas la distinction entre ceci et cela, il modifiait les questions difficiles à des questions flexibles et simples.

C’est une perle précieuse, une perle rare, un lampadaire, une étoile qui brille! Il court inlassablement avec les gens, se fatigue mais ne désespère jamais !

Il absorbe les soucis des gens jusqu’à ce qu’il atteigne un véritable pic, ses performances sont claires, son comportement est confirmé.

Il est juste !

En fin de compte, c’est un homme bon et sa grandeur venait de ses grandes actions publiques.

Un homme fort qui rend les gens heureux et riches, on ne peut que lui envier !

Ahmed Ould Bettar