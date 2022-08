Editorial: la corruption, un problème grave| Par Ahmed Ould Bettar

Les fonds détournés, l’absence de capacité, l’absence d’État de droit, les faibles perspectives économiques, la faible représentation des femmes au sommet des partis politiques ou dans les organes de prise de décision sont le décor de ce triste tableau hérité des régimes d’exception successifs! Des rapports publiés indiquent que de grandes quantités de fonds publics en Mauritanie sont parties dans les poches de certains hauts responsables véreux ou ont été perdues en raison d’une mauvaise gestion.

La corruption est un problème grave. La croissance économique ralentit dans les pays trop durement touchés par les déséquilibres des balances des paiements, les dangers du changement climatique et l’instabilité politique. Elle porte atteinte à l’État de droit et gaspille des compétences et des ressources précieuses. Certaines entreprises hésitent à y investir, car elle est omniprésente à grande échelle et le coût des affaires est beaucoup plus élevé.

Face à cette situation désastreuse, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a appelé à la combattre par des mesures institutionnelles efficaces pouvant préserver les ressources nationales et punir les auteurs de ces violations, selon le texte en vigueur de la Stratégie anti-corruption et la mise en œuvre des réformes pour professionnaliser les instances dirigeantes.

في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الرشوة، 9 ديسمبر، نجدد عزمنا التام، تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، على مكافحة هذه الظاهرة في كل تجلياتها، ومحاربة الفساد على كل المستويات، وتفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش وتعزيزها، وتطبيق القوانين والعقوبات المترتبة عليها في ظل سيادة القانون. — محمد ولد بلال مسعود Mohamed Ould Bilal Messoud (@M_BilalMessoud) December 9, 2020

De ce point de vue, le Premier ministre a déclaré avoir modernisé la gestion des finances publiques pour atteindre une série d’objectifs, notamment assurer l’efficacité, atteindre de meilleures performances et mobiliser les recettes de l’État au service de l’action publique.

Le Premier ministre a réitéré que le nouveau gouvernement mettra en place des réformes visant à responsabiliser les gestionnaires et il a toutefois insisté lors de ses sorties en public sur le fait que les contrôles, la modernisation des lois financières et la surveillance seront renforcés. Son gouvernement a finalisé une stratégie nationale de lutte contre la corruption et il entreprendra des réformes visant à professionnaliser les organes de contrôle. Cependant, il est essentiel de renforcer les institutions et de développer les capacités pour fournir des services publics et lutter contre les flux financiers illicites. Les aptitudes politiques et institutionnelles doivent être renforcées et il est impératif d’assurer la participation des femmes, des jeunes et des personnes défavorisées aux efforts de renforcement des capacités à tous les niveaux.

En fin de compte, le gouvernement veille à ce que tous les avoirs criminels soient gérés de manière centralisée conformément aux règles et aux conditions légales prescrites pour garantir la protection et l’appréciation de ces avoirs. Et il a affirmé avoir mis les ressources humaines et financières pour assurer cette mission.

Ahmed Ould Bettar