Editorial de Rapide info : Chers parlementaires mauritaniens

Chers parlementaires mauritaniens,

En cette période cruciale pour notre pays, il est de notre devoir collectif de faire preuve de responsabilité et de sagesse. La Mauritanie, riche de sa diversité et de ses multiples confessions, doit continuer à avancer sur le chemin de la stabilité, de la paix et du progrès.

Je vous invite chaleureusement, toutes obédiences confondues, à éviter tout comportement susceptible de troubler l’ordre public ou de fragiliser nos institutions républicaines. Il est essentiel que nous respections nos lois, nos valeurs démocratiques et que nous œuvrions ensemble pour un climat apaisé et constructif.

Il est également primordial de rejeter toute forme de discours xénophobe ou de division ethnique ou régionale. La Mauritanie doit rester unie dans sa diversité, en évitant de raviver les vieux démons qui pourraient compromettre notre cohésion nationale ou nos relations avec nos voisins.

Les réformes en cours, notamment le dialogue national inclusif, représentent une opportunité historique pour renforcer notre unité et bâtir un avenir commun basé sur la justice, l’équité et la solidarité. Je vous encourage donc à soutenir ces initiatives, à faire preuve de responsabilité et à œuvrer pour une Mauritanie plus forte, plus juste et plus harmonieuse.

Ensemble, faisons preuve de maturité et de détermination pour le bien de notre pays et de ses générations futures.

Avec toute ma considération,

Pour la Rédaction, Ahmed Ould Bettar

Rapide info Mauritanie