Echouage massif de poissons sur la plage entre les Caps Tafarit et Tagarit

La Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) a fait état d’un important échouage de poissons sur la plage entre les Caps Tafarit et Tagarit (Arkeiss), c’est ce qui ressort du communiqué du PNBA consécutif au constat d’échouage et dont voici le texte intégral : « Le dimanche 20 juin 2021, les agents du PNBA ont constaté des échouages, en grande quantité, de poissons le long de la plage entre les Caps Tafarit et Tagarit (Arkeiss).

L’Administration du PNBA, qui en a été saisie, a instruit le Chef de Département Opérationnel Centre d’assurer un suivi régulier de la situation, de collecter les informations en collaboration avec les enquêteurs de l’IMROP dépêchés sur place à cet effet.

Subséquemment, le 22 juin 2021, le PNBA a dépêché une mission composée du directeur, du directeur adjoint, du conseiller scientifique et du chef de département observatoire qui s’est rendue à Arkeiss pour, eu égard aux informations collectées, observé davantage et prendre les mesures qui s’imposent.

Il a été constaté à cette occasion :

− Que l’échouage de poissons était massif sur une longueur de 5 Km sur la plage entre les deux caps Tafarit et Tagarit ;

− Qu’environ 53 espèces de poissons ont été recensés dans les échouages;

− Que les espèces les plus occurrentes dans les échouages sont le lasser africain, l’éthmalose, les sardinelles, les poissons chats et les carangidés ;

− Qu’il ressort d’après les informations rapportées par les équipes tripartites de surveillance maritime (PNBA, GCM et population résidente) et les lanches en activité dans les zones de pêche au large du Cap Tafarit que l’échouage est circonscrit dans une aire entre la zone de pêche « Almoukhenza » et la plage d’Arkeiss sur une distance de 15 miles nautiques du Cap Tafarit ;

− Que les investigations sont en cours pour déterminer la cause des échouages des poissons en si grandes quantités, le Public en sera davantage éclairé de l’évolution de la situation.

En attendant, l’Administration du PNBA a, à titre de mesure conservatoire, décide la fermeture temporaire du campement touristique d’Arkeiss et l’usage de la plage entre les Caps Tafarit et Tagarit en plus de l’organisation d’une campagne de nettoyage de la dite plage.

L’Administration du PNBA ».

Nouakchott, 26/06/2021