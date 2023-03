Djéol est la fille de la rivière

Djéol est la fille de la rivière et la grande patronne de ses rives. C’est la ville qui se réveille et s’endort aux murmures des pêcheurs jouant avec leurs rames une symphonie de bonté et de croissance, lorsque leurs bateaux coupent la page de la rivière immortelle, ils sont partis.

Hier, les pêcheurs ont dansé pour célébrant l’arrivée de Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. La danse des pêcheurs de la rivière avec des barques représente une dimension authentique du patrimoine culturel local de la commune.

Le président de la République a décidé de secouer la poussière du temps et de l’oubli, et de trouver sa voie pour être valorisé dans le cadre du premier festival culturel de la ville de l’érudit, El Haj Mahmoud Bah ou Mahmoud Djéol, comme il est surnommé ici par les parents.



Med Saleck Brahim traduit par Rapideinfo