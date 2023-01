Directeur de BP en Mauritanie : Le développement du contenu local est l’un des principaux objectifs du projet gazier GTA

La société britannique BP a organisé, aujourd’hui à Nouakchott, un atelier de sensibilisation des acteurs du secteur privé sur les modalités de participation aux appels d’offre soumis par la société, dans le cadre des travaux de développement du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim GTA, partagé entre la Mauritanie et le Sénégal.

Dans une intervention en visioconférence à l’ouverture de l’atelier, Mohamed Imam, directeur de la société en Mauritanie, a souligné l’intérêt de BP pour le développement du contenu local, soulignant qu’il s’agit de l’un des principaux objectifs du projet gazier GTA.

Dans ce contexte, il a indiqué que la stratégie de BP pour le contenu local, vise à soutenir les communautés locales, renforcer la main-d’œuvre nationale et créer une chaîne d’approvisionnement locale, qui contribue efficacement aux opérations de développement et d’exploitation.

A la fin de l’année dernière, BP avait organisé un atelier similaire au Sénégal, dans le cadre de son travail de développement du contenu local dans les deux pays, sur lesquels le projet est en cours de développement.

L’exploitation de la première phase du champ est prévue à la fin de cette année. La capacité de production de cette phase est estimée à 2,5 millions de tonnes de gaz par an. La deuxième et la troisième phase du projet devraient porter la production totale du champ à 10 millions de tonnes par an.

Source: Taqas