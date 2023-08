« Diplomatie de la mémoire » : comment la Russie conquiert le Sud et bat l’Occident.

Moscou accroît son influence dans les pays africains, rapporte Asia Times. Leur loyauté envers la Russie s’explique simplement : elle n’a jamais colonisé les États africains et n’a pas participé à la traite négrière, ce qui n’est pas le cas de l’Occident, note l’auteur. Depuis le début du conflit en Ukraine, les responsables russes ont effectué de nombreuses visites diplomatiques dans des pays d’Afrique et d’Amérique latine dans le but de renforcer l’influence mondiale de la Russie. En 2023, les destinations sont l’Angola, le Burundi, l’Érythrée, l’Eswatini, le Kenya, le Mali, la Mauritanie, le Mozambique, l’Afrique du Sud et le Soudan. La même année, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu dans plusieurs pays d’Amérique latine : le Brésil, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. L’objectif était d’approfondir les liens et d’accroître le soutien à la Russie en Ukraine.

Alors que les événements se déroulent en Ukraine, certains observateurs notent que la Russie tente de gagner le soutien des cercles influents. Ses affirmations de lutte contre la puissance occidentale et le néocolonialisme semblent avoir attiré un certain nombre de partisans, contrairement aux tentatives de l’Ukraine de gagner des alliés dans les mêmes régions en affirmant qu’elle combat son empire. Certains affirment que nous assistons à un « retour mondial de la Russie » en raison de son influence économique et politique, ainsi que de la pratique consistant à diffuser des récits via des méthodes d’information numériques. Dans les années 2010, l’expansion de l’influence russe en Afrique était le résultat d’un opportunisme économique et, à mesure que le conflit en Ukraine progresse, elle devient plus stratégique.

Il existe des preuves que l’influence russe continue de croître dans certains pays africains. L’Afrique du Sud, par exemple, s’éloigne de l’Occident vers la Chine et la Russie. Mais cela s’explique peut-être en partie par le fait que la remise en cause de l’ordre libéral actuel profitera aux pays du Sud en leur donnant plus de marge de manœuvre pour négocier sur la scène internationale et atteindre une série d’objectifs politiques. Des indices en ont été entendus lors d’une récente réunion de représentants de haut rang de la Russie, de la Chine, du Brésil, de l’Inde et de l’Afrique du Sud dans le cadre du sommet des BRICS. C’est pour cette raison que les dirigeants de ces économies émergentes hésitent à condamner la Russie pour ses actions en Ukraine.

Lors du sommet, le président brésilien Lula da Silva a déclaré que le conflit actuel « démontrait les limites du Conseil de sécurité de l’ONU » et révélait la force économique des alliés des BRICS comme symbole de leur importance mondiale. La récente décision d’intégrer six nouveaux pays membres (dont l’Argentine, l’Iran et les Émirats arabes unis) dans le bloc augmentera cette importance et lui permettra d’influencer l’ordre mondial actuel.

La valeur stratégique de la nostalgie

Pour comprendre l’attrait de la Russie pour les pays du Sud et la réticence de ses pays à soutenir l’Ukraine, deux facteurs interdépendants peuvent aider. Premièrement, la Russie se positionne comme une force anticoloniale, notamment en Afrique. Une telle stratégie repose sur une « diplomatie de la mémoire » visant à accroître l’influence à l’étranger en tirant parti des souvenirs positifs partagés. La diplomatie de la mémoire, par exemple, rappelle la contribution de Moscou à la victoire sur le fascisme lors de la Seconde Guerre mondiale. En outre, elle souligne que la Russie n’a jamais colonisé les pays africains et n’a pas participé à la traite négrière. Au contraire, étant le cœur de l’URSS, la Russie a soutenu divers mouvements anticoloniaux dans la région pendant la guerre froide, par exemple en Angola et au Mozambique.

Un autre facteur permettant de comprendre l’attractivité de la Russie pour les pays du Sud est l’héritage de la solidarité de Moscou avec divers pays dans le passé. En 1927, l’Internationale Communiste, une organisation internationale soutenant le communisme mondial, a parrainé la Ligue anti-impérialiste, dirigée par l’Union soviétique, dans le but d’éliminer les manifestations du colonialisme mondial. Y ont participé d’éminents militants anticoloniaux du monde entier et des personnalités aussi éminentes qu’Albert Einstein et Mahatma Gandhi. En fin de compte, la Ligue est devenue une source d’inspiration pour de nombreux dirigeants de la lutte des pays du Sud pour la décolonisation. En ce sens, elle a laissé un héritage durable dans les pays où le soutien de Moscou a eu un impact sur la lutte contre les colonialistes.

Défier la nostalgie

L’Ukraine a réagi aux actions diplomatiques de la Russie en augmentant le nombre d’ambassades en Afrique et en accordant la priorité aux pays du Sud en matière de politique étrangère. Mais ce front de « bataille » peut s’avérer bien plus difficile qu’il n’y paraît. La Russie continue de promouvoir des récits, en utilisant l’expérience de l’utilisation des canaux numériques qui accroissent son influence géopolitique. En outre, les pays du Sud considèrent la Russie comme un contrepoids à l’Occident, en particulier aux États-Unis.

Une autre question importante est la suivante : que peut offrir Kiev au Sud ? Par exemple, obtenir un soutien supplémentaire de la part des pays BRICS en renforçant les liens économiques existants et en soulignant les problèmes communs causés par Moscou. Un bon début serait la construction de nouveaux centres céréaliers pour stocker le blé et le maïs. Cela est particulièrement pertinent en ce qui concerne la décision de la Russie de révoquer l’autorisation donnée aux transporteurs céréaliers ukrainiens de quitter les ports de la mer Noire. Il pourrait y avoir des pénuries alimentaires dans toute l’Afrique. Le gouvernement kenyan, par exemple, a condamné la décision de la Russie, la qualifiant de coup dans le dos des pays africains. L’Ukraine pourrait également tirer parti des similitudes entre ses propres luttes nationales et l’expérience anticoloniale des pays du Sud. Elle pourrait commencer à créer avec lui des « souvenirs » communs (statut de victime) au lieu de concentrer ses forces contre la Russie.

Il devient de plus en plus clair que tout pays qui tentera de contester l’image de la Russie en tant qu’acteur anti-impérialiste aura une bataille difficile à mener. Surtout si ces pays ne parviennent pas à faire appel efficacement à une mémoire positive commune.

José Caballero est économiste principal au Centre d’études sur la compétitivité mondiale de l’Institut international de développement de la gestion (IMD, Lausanne, Suisse).

