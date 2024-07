Deuxième mandat de Ghazwani :Quel gouvernement face aux défis ?

À quelques heures de l’investiture pour un second mandat du Président Ghazwani, tout le monde s’interroge par rapports aux grands défis qui se posent et comment en fera-t-il face ?

En effet, les grands problèmes du moment en Mauritanie sont d’ordre structurel et conjoncturel consécutif de la crise ukrainienne qui a impacté négativement la géopolitique mondiale et les pays du Sahel trop dépendants des céréales russo-ukrainiennes au premier chef ! Mais pas que, diront beaucoup d’observateurs avertis : les maux sont nombreux ,du chômage de la jeunesse qui au péril de sa vie défie la mort pour traverser l’Atlantique aux fins de fuir la misère en se rendant en Amérique,en passant par le parallélisme communautaire qui continue de gangrener notre mal vivre national , la situation du fonctionnaire qui peine à vivre de son salaire qui ne règle que quelques circonstances, l’éducation et la santé qui necessitent un sérieux lifting, sans oublier des milliers de mauritaniens victimes du Passif humanitaire et ses corollaires,les accords de pêche avec des multinationales occidentales et chinoises ,sans oublier également la bavure de la Gendarmerie à Kaédi avec ses victimes … Les défis sont nombreux et les attentes des populations sont impatientes…

Quelle composition ministérielle pour une telle entreprise ?

Feu Sidi ould Cheikh Abdallahi avait en son temps fait appel à un gouvernement de technocrates pour divorcer d’avec le système et mode de gouvernance hérités sous l’air de ses prédécesseurs !

De l’avis de tous , une nouvelle équipe ministérielle avec à sa tête des hommes nouveaux serait salutaire !

Yahya Niane Rapideinfo Kaédi