Des partis politiques condamnent la détérioration de la situation sécuritaire

Notre pays connaît ces jours-ci une situation de grave insécurité, qui se manifeste par la propagation de gangs criminels dans tout le pays, notamment dans la capitale, à Nouadhibou et dans les grandes villes. Il s’agit de bandes qui terrorisent les citoyens et les attaquent chez eux et dans les rues, des bandes qui tuent, violent, volent et procèdent au chantage.

Constitués, en majorité, d’adolescents et de jeunes enfants, ces gangs agissent sous l’effet de la drogue dont la consommation massive se répand partout, en particulier dans les milieux défavorisés et dont la vente se fait, désormais, à ciel ouvert, dans les commerces et devant les écoles… Interpellé, depuis déjà plus de trente ans, par Interpol au sujet de l’implication de certains milieux sécuritaires nationaux dans le trafic des stupéfiants, notre pays s’est vu indexé, durant la sinistre décennie, en raison de soupçons de complicité active des plus hautes autorités de l’Etat avec des trafiquants de drogue.

Entamant sérieusement le prestige de l’État et augurant d’une véritable catastrophe pouvant affecter tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens, l’insécurité qui prévaut actuellement menace, désormais, la paix et la concorde sociales, notamment dans les quartiers pauvres et périphériques où elle sévit le plus.

Nous, Partis signataires :

– condamnons avec force la détérioration effrayante de la situation sécuritaire que connaît le pays actuellement ;

– exprimons notre grande consternation devant la passivité et le laxisme des pouvoirs publics face à la gravité du fléau de la drogue, sous l’effet duquel un nombre, sans cesse croissant, de nos enfants et de nos jeunes basculent dans l’engrenage de la délinquance et la criminalité ; il est évident que la lutte contre la criminalité juvénile passe, avant tout, par la protection contre les stupéfiants ;

– adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes de ces atrocités et exprimons notre entière solidarité envers les personnes qui les ont subies ;

– appelons le gouvernement à prendre, en toute urgence, les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité des citoyens et des étrangers résidant dans notre pays, en réhabilitant et modernisant notre système sécuritaire, en exigeant des comptes aux responsables de la situation actuelle et en veillant à ce que les criminels soient punis de manière dissuasive ;

– invitons les citoyens à prendre davantage de précautions et à coopérer avec les forces de sécurité et les autorités compétentes, en vue de faire face à cette dangereuse situation.

Nouakchott, le 26 Chawal 1442 – 07 Juin 2021

Les Partis signataires

Parti Sawab

Rassemblement des Forces Démocratiques

Union des Forces du Progrès

Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD)