Des naturalisés à part entière, et d’autres entièrement à part.

Depuis son indépendance jusqu’à nos jours, notre pays a donné la nationalité à des milliers de familles.

Le flux migratoire sénégalais a généré de nombreux hauts responsables et de nombreux officiers supérieurs. Certains d’entre eux sont devenus présidents de partis politiques, occupent des postes parlementaires et ont même brigué la magistrature suprême, tels que Mokhtar Sarr et Hamidou Baba Kane.

Parmi cette population d’origine étrangère, on trouve également les hommes et les femmes les plus ethnistes de l’histoire nationale. Des extrémistes qui ont propagé la haine, semé la discorde et utilisé l’insulte comme moyen de lutte politique.

En collaboration avec leurs collègues de l’ONG ‘humanitaire’ IRA, ils sont à l’origine de la campagne haineuse violente actuellement en cours dans le pays. Qui, soit dit en passant, est une tactique classique.

C’est bien connu des chefs militaires. Pour lancer une offensive, il est nécessaire de maintenir un feu nourri, ‘a protective fire’, sur les lignes de l’ennemi. Le tandem IRA-FLAM, qui aiguise ses armes depuis la dernière élection en vue d’attaquer le pouvoir, a ameuté ses militants au verbe vitriolique à agir, à insulter puis insulter à volonté. Leur objectif était de rafler du butin en nature et en espèces. Il paraît que c’est gagné.

Par ailleurs, il y a aussi de nombreuses familles d’origine arabe, libanaise, syrienne, palestinienne, marocaine… qui ont acquis la citoyenneté mauritanienne. Mais les Berrada, Bougherbal, Boughaleb, Nejjar, Hajjar, Nebhani et tous les autres sont restés discrets.

Comment peut-on expliquer ce phénomène ?

C’est simple. Les Arabes naturalisés ne revendiquent pas de cause ethnique, tandis que les Négro-africains se battent fréquemment contre la domination des l et l’hégémonie de la langue arabe, d’où la crise de coexistence.

Malgré cela, il ne devrait pas y avoir des citoyens de la République plus citoyens que d’autres.

L’ancien président français, en colère contre l’extrême droite de son pays, a rétabli le débat sur l’ethnicité et l’authenticité française en déclarant : ‘’ La République ne connaît pas de races ni de couleurs de peau. Elle ne reconnaît pas de communautés. Elle ne connaît que des citoyens, libres et égaux en droit. Et ce n’est pas négociable’’.

François Hollande a parfaitement raison. Depuis 1539, la France a mis en place tous les moyens nécessaires pour édifier une Nation française sans race ni ethnie, forte et cohérente. Et pour rien au monde, elle ne déviera du droit chemin.

Pour ce qui est de la Mauritanie, restera-t-elle coincée entre les races et les ethnies, incapable de forger une Nation ?

C’est dommage, il y a des pesanteurs qui tuent !

Ely Ould Sneiba

Le 23 avril 2025