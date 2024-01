Des frais de transit pour contrer les magouilles du Maroc

Début janvier 2024, les autorités mauritaniennes ont décidé de tripler la redevance de transit des fruits et légumes marocains, la faisant passer de 1 740 à 5 005 dollars. C’est une décision surprenante pour les exportateurs marocains.

Les coûts de transport rendent les produits importés du Maroc plus chers. Il s’agit donc d’une décision importante visant à freiner la consommation et à bénéficier à l’industrie locale en remplaçant les importations des tomates et aubergines marocaines par celles d’ATAR et ROSSO.

Mais les frais de transport ne suffisent pas à eux seuls. Les autorités publiques mauritaniennes sont tenues de collecter une TVA sur tous les produits importés du Maroc pour contrer les machinations du Maroc, qui a tendance à sous-évaluer ses produits pour être exonérés de toute taxe.

« Nous sommes confrontés à la concurrence des Marocains qui pratiquent des prix bas », explique un commerçant du marché aux légumes de Nouakchott.

Cette directive devrait lutter contre la concurrence déloyale et permettre au gouvernement mauritanien de récupérer des millions d’euros dans les caisses de l’État.