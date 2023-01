Des dirigeants africains, des érudits religieux et des militants civils se réunissent pour la Troisième Conférence africaine pour la Paix en Mauritanie

La conférence 2023 vise à renforcer la mise en œuvre de la Déclaration de Nouakchott

NOUAKCHOTT, Mauritanie, le 17 janvier 2023/ APO Group / Présidents, ministres, représentants de la société civile, y compris des représentants des Agences des Nations Unies, figureront parmi les centaines de délégués participant à la troisième Conférence africaine pour la Paix 2023, qui se tiendra dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, du 17 au 19 janvier 2023.

La Conférence africaine pour la paix 2023 vise à renforcer la mise en œuvre de la Déclaration révolutionnaire de Nouakchott de l’année dernière en continuant à aborder les principales questions des conflits, le concept mal utilisé de Djihad, l’immigration clandestine, l’éducation des filles et la promotion de la paix et du développement.

Des dizaines de dirigeants africains, d’érudits islamiques, de décideurs politiques, d’universitaires, de militants de la société civile et de jeunes se rendront à Nouakchott, en Mauritanie, cette semaine, pour assister à la troisième Conférence de paix africaine.

La Conférence africaine de la Paix 2023 dont l’objectif principal est de vaincre le terrorisme et la violence à base religieuse sur le continent, tire son thème du verset coranique “ » Entrez tous en paix!” (2:208).

Lancée comme une initiative conjointe entre le gouvernement mauritanien et le Forum d’Abu Dhabi pour la Paix en janvier 2020, la conférence s’est imposée comme l’événement le plus important en Afrique dans la lutte contre les discours extrémistes et radicaux basés sur les textes canoniques de l’Islam.

Le Président du Forum pour la Promotion de la Paix dans les Sociétés musulmanes à Abu Dhabi, Cheikh Abdallah Bin Bayyah, a déclaré que le thème de la conférence 2023 était basé sur les recommandations de la « Déclaration de Nouakchott » issue de la conférence inaugurale. La déclaration, qui vise à déconstruire la base religieuse des discours extrémistes et à limiter la violence fondée sur des arguments religieux, a été inscrite comme document de référence dans la Vision africaine de la paix lors du 33e Sommet des Chefs d’État de l’Union africaine.

La promotion de la paix est le seul moyen possible de garantir l’accès à la prospérité et au développement économique et social

Bin Bayyah a déclaré que la conférence de 2023 visait à renforcer la mise en œuvre de la Déclaration de Nouakchott et à accroître sa vulgarisation. “Nous voulons sensibiliser les élites africaines, les élites spirituelles et la jeunesse, à la priorité absolue qui doit être donnée à la paix, et à la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes pour la promouvoir et l’enraciner”, a expliqué Bin Bayyah. “La promotion de la paix est le seul moyen possible de garantir l’accès à la prospérité et au développement économique et social.”

Il a déclaré que les femmes seraient spécifiquement incluses pendant les trois jours de réflexion, de débat et de développement d’initiatives concrètes de consolidation de la paix.

Les ateliers de la conférence se concentreront sur les thèmes suivants pour l’élaboration de propositions concrètes:

La géographie des conflits en Afrique de l’Ouest

Dialogue et réconciliation: potentiel et promesses

Clarification des concepts détournés de l’Islam (djihad, takfir)

Contre l’utopie d’un califat sans frontières: réconcilier les identités religieuses et nationales

Le rôle de l’éducation islamique en Afrique dans la promotion de la paix

Paix et développement

Immigration clandestine: une approche humaniste pour faire face à cette tragédie humaine

La jeunesse et son rôle dans la promotion de la paix

La promotion de la paix dans le patrimoine culturel africain

Les leaders de la jeunesse africaine se réuniront lors d’un événement parallèle sur le thème “Jeunes Africains: Artisans de paix”, qui fournit une plate-forme pour un dialogue inclusif entre les décideurs politiques, les leaders religieux et les jeunes pour partager leur vision et développer leurs points de vue sur les questions d’actualité.

La Conférence de Paix Africaine se tiendra au Palais des Congrès Al-Mourabitoune sous le patronage de Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie. Parmi les invités de marque présents figurent le Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouanithe, le Président du Nigeria, Mohammadu Buhari, le Président du Niger, Mohammed Bazoum, le Conseiller de Justice internationale des Nations Unies et le Conseiller spécial du Haut Comité de la Fraternité Humaine, Adama Dieng, l’Ambassadeur itinérant des États-Unis pour la Liberté religieuse internationale, Rashad Hussain, des représentants de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), des érudits religieux, des universitaires, des chercheurs, des militants de la société civile et des membres des médias.

Bin Bayyah a déclaré que la participation de haut niveau des présidents de plusieurs pays africains, des ministres en charge des affaires religieuses, des hauts fonctionnaires des Nations Unies, d’éminents universitaires, universitaires, intellectuels et membres de la société civile avait contribué au succès retentissant des trois dernières conférences.

“L’événement a été largement couvert par les médias africains et internationaux car la Conférence africaine de la paix est devenue un espace unique de débat sur de nombreuses questions controversées liées à la paix sur notre continent: dialogue et réconciliation, médiation et consolidation de la paix, lutte contre les discours extrémistes, immigration clandestine, éducation des filles, modernisation de l’enseignement religieux, lutte contre les inégalités et protection des ressources africaines, pour ne citer que quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés”, a-t-il déclaré.

“C’est un moment important pour tous les participants de réfléchir aux conditions pour parvenir à une paix durable en Afrique”, a-t-il conclu.

La conférence publiera un rapport annuel sur les progrès de son programme de consolidation de la paix en Afrique et sera présentée aux organisations internationales, y compris l’Union africaine, l’ONU et l’Union européenne.

Source: APO Group