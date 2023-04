Député pour l’Europe : pourquoi il ne faut voter que pour Bocar Oumar Ba

S’il y en a un parmi les candidats, qui s’apprêtent à briguer la députation pour la diaspora mauritanienne en Europe le 13 mai 2023, qui mérite notre vote c’est bien Bocar Oumar Ba. Nul besoin de fermer des portes et d’ouvrir d’autres pour vérifier son engagement, sa constance ou ses capacités. Pas besoin d’enquête.

La trajectoire politique de Bocar, son engagement très tôt contre les injustices que vivent certains de nos compatriotes, sa constance reconnue dans cet engagement de vie malgré les contingences et les tentations, sa détermination et sa pugnacité à porter avec humilité ce combat, sa conviction à persévérer, son expertise et sa pertinence lui confèrent la légitimité à vouloir représenter la diaspora vivant dans cet espace européen qu’il a investi des décennies durant.

Il mesure parfaitement les souffrances et les préoccupations de nos compatriotes installés en Europe bien malgré eux pour beaucoup. Il connait les articulations de cette mise à l’écart avec la question nationale, le vivre–ensemble,….l’exclusion de la diaspora considérée insoumise, rebelle, du camp de l’opposition au système….

Le choix d’un député de la diaspora mauritanienne en Europe par des Mauritaniens vivant en Europe, pour la première fois, vient donc à point nommé pour celui qui a toujours été cohérent, fait de la justice et de la légitimité une condition nécessaire de représentation et de don de soi.

En fait, quel député voulons-nous pour la diaspora ?

Un député qui va ajouter sa voix à celles des députés du système d’oppression et d’exclusion (circulez, il n’y a rien à voir, il n’y a rien à dire, tout se passe bien !). Certainement non.

Un député qui va réellement poser en vue de résoudre les problèmes que vit la diaspora mauritanienne en Europe dans les termes qui conviennent parce-qu’ il les aura partagés avec elle en amont, parce-que tout simplement il les vit, il les porte et les défend depuis toujours. Certainement oui.

Les problèmes majeurs de la diaspora mauritanienne en France, par exemple, ont trait à l’accès à l’état civil. Nombre de nos compatriotes ne peuvent toujours pas bénéficier de multiples régularisations : séjour en France au titre de parents d’enfants bénéficiant d’une protection internationale, séjour ininterrompu en France pendant un certain nombre d’années ou au titre de la scolarité des enfants… La faute à l’impossibilité de présentation de passeport ou tout autre pièce d’état civil. Faute de documents délivrés par la Mauritanie, pas de régularisation.

C’est à un sort identique que sont voués certaines catégories de travailleurs à contrat précaire qui perdent leur emploi et les noirs mauritaniens qui décèdent sans avoir pu être enrôlés pour des raisons souvent liées à des entraves à caractère discriminatoire. Ils ne peuvent reposer auprès des leurs en Mauritanie. Souffrance à la vie, souffrance à la mort.

Le relatif assouplissement des conditions de l’enrôlement ne saurait occulter l’importance des difficultés que nos compatriotes continuent de rencontrer pour se faire recenser, recenser des enfants nés ici, renouveler un passeport ou encore accéder à un tout papier d’état civil délivré par l’ambassade pour certains étudiants qui n’ont pas de bras longs.

Sur chacun de ces problèmes, comme sur d’autres, le programme de Bocar Oumar Ba est porteur d’éléments de réponses pertinents. Nous, marginalisés – exclus du jeu politique et des centres de décisions, nous opprimés contraints à l’exil, devrions tous nous reconnaître dans sa ligne programmatique. Sa candidature épouse parfaitement les contours du combat pour le vivre-ensemble et plus largement pour la résolution de la question nationale et sociale.

Son prochain meeting de campagne qui aura lieu, cette fois, à Mantes-la-Jolie (région parisienne) à l’Agora, 254, boulevard du Maréchal Juin, samedi 29 avril à de 13 heures à 20 heures, sera l’occasion d’échanges fructueux avec le candidat.

En Europe, si nous portons notre choix sur le ticket Bocar Oumar Ba et Djeinaba Kamara, notre diaspora se donne les moyens d’une représentation anti-système, intelligente, aguerrie et politique qui se battra à l’assemblée nationale de manière effective pour trouver des solutions politiques aux problèmes d’exclusion systémique vécus au quotidien en terres étrangères du fait des autorités de notre pays.

Avec Djeinaba et Bocar, notre citoyenneté mauritanienne sera restaurée. Elle redeviendra pleine et entière. Le moment est venu. Alors, dans le secret de l’isoloir, votre main ne doit pas trembler. Elle doit être ferme pour élire le député Bocar Oumar Ba qui n’a jamais faibli. Un plébiscite, pourquoi pas !

Ciré Ba et Boubacar Diagana – Paris, le 23/04/2023