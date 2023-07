Démission et formation d’un nouveau cabinet avec les principaux ministres inchangés.

Démission et composition d’un nouveau cabinet avec les mêmes principaux ministres

Le Premier ministre sortant, Mohamed Ould Bilal, a été confirmé lundi à son poste par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani après avoir présenté la démission de son équipe gouvernementale le même jour. Cette confiance du président de la République envers le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud et sa reconduction pour former un nouveau gouvernement est une confiance impartiale qui mérite salutations et félicitations.

Le président Ghazouani a nommé mardi un nouveau cabinet dans lequel il a gardé les principaux ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères.

La nouvelle formation comprend neuf nouveaux visages et un ministère délégué pour les Mauritaniens à l’étranger, qui est séparé du portefeuille étranger.

Le changement de gouvernement intervient après le triple scrutin où le parti au pouvoir, l’Insaf, a remporté une large majorité avec 107 sièges sur les 176 que compte l’Assemblée nationale.

Les analystes voient la formation d’un nouveau gouvernement comme un prélude aux élections présidentielles prévues pour l’année prochaine.

Le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal ingénieur, titulaire d’une maîtrise en sciences de gestion a occupé d’importantes fonctions administratives et techniques, Directeur Général de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC) , Directeur Général Société d’Assainissement, des Travaux, de Transport et de Maintenance (ATTM sa), a ensuite été nommé Ministre de l’Équipement et de l’Urbanisme et Premier ministre le 6 août 2020.

Son énergie et son dévouement ont incité les Mauritaniens à rendre hommage à l’énorme travail accompli en si peu de temps pendant la crise du coronavirus, même si la situation laisse encore place à l’amélioration, caractérisée par l’effroyable et la présence de certains caciques impliqués au cours de la dernière décennie, corrompus ou faisant l’objet d’une enquête judiciaire.