deme Aziz: les députés de la diaspora ouï, mais !!

Cette ouverture aux élections et pourquoi pas pour des députés représentant les Mauritaniens de la diaspora permettra, j’espère la mise en place des facilitations indispensables pour les investissements de notre pays émanant de la diaspora mauritanienne en France en Europe et aux Etats-Unis.

En effet, si on parle de zones franches, de conditions spéciales fiscales pour les investisseurs étrangers, à fortiori les conditions pour la diaspora devraient être encore plus avantageuses, selon le principe de la préférence nationale.

On verra alors parmi la diaspora, qui roule vraiment et concrètement pour la patrie d’une façon ou d’une autre : intellectuellement selon ses compétences, financièrement selon ses moyens.

Les débats politiques stériles ne seront plus le passe-temps favori de la diaspora. En revanche, une saine concurrence peut se créer pour des investissements au pays les plus pertinents, les mieux réalisés, les plus durables grâce ou au vu de leurs impacts sur l’économie locale, régionale ou nationale et sur la vie sociale sans nuire ni à l’environnement ni au climat.

Mais pour cela, il faut s’y préparer dès maintenant du côté de la diaspora comme du côté des organismes et administrations : dresser une liste des investissements envisageables et souhaitables, établir une documentation technique et administrative claire et accessible, présenter les conditions fiscales gagnant-gagnant. Afin qu’on n’ait pas à se bousculer au dernier moment comme nous en avions malheureusement l’habitude. Car 5 ans, c’est vite passé.

Le travail parlementaire en saura plus efficace. Je vois en ces nouveaux députés de la diaspora, la possibilité pour les Mauritaniens de l’étranger d’être mieux représentés et suffisamment structurés. Le député, comme il est de nature juridique, représente à l’Assemblée nationale, les citoyens de sa circonscription. Le rôle du député est à la fois International, nationale et local. National lorsqu’il s’agit de débattre sur les orientations que doit prendre la société mauritanienne, principalement à travers des lois. C’est le rôle principal du député, qui, au regard de la Constitution, est le représentant de la Nation, avant d’être le relais des électeurs de sa circonscription qu’elle soit dans la diaspora ou au pays.

Relai diasporique et local lorsqu’il peut être l’écho auprès du gouvernement, des instances de l’exécutif national ou des administrations centrales, des préoccupations spécifiques du territoire où il a été élu. Le député des Mauritaniens de l’étranger aura lui aussi ces deux fonctions. La particularité du rôle local, pour le député des Mauritaniens de l’étranger, tiendra dans la diversité de la circonscription. Surtout pour ce qui concerne la circonscription regroupant les citoyens mauritaniens installés dans plusieurs pays en France et en Europe et l’autre particularité essentielle est que la Loi mauritanienne n’a pas cours sur ces territoires, d’où des domaines d’interventions plus limités qu’en Mauritanie. Le rôle national du député des Mauritaniens de l’étranger est donc prédominant, car il pourra s’occuper de tous les aspects de la vie quotidienne pour lesquels les représentations diplomatiques n’ont que peu de possibilité de réalisation. Il ne s’agit pas de l’élection du maire de Paris, New York, de Ouagadougou ni de Londres, mais d’un député au Parlement Mauritanien.

La modernité mauritanienne en construction et qui serait centrée sur la satisfaction des besoins du peuple et des individus doit encore relever plusieurs défis majeurs. Les diasporas mauritaniennes à travers le monde, pourront, par le canal de leurs députés, s’investir davantage en Mauritanie pour apporter leurs différentes expertises et construire ensemble une Nation réconciliée, paisible et émergente, dans sa diversité cosmopolite. Ce qui permettra de connaître, reconnaître, valoriser et vulgariser les bonnes pratiques des diasporas mauritanienne au sein du tissu « chaab » pour le co-développement Mauritanie Europe, Mauritanie, Asie, Mauritanie Amérique, … L’une des clés du développement propulsif. La Diaspora mauritanienne aujourd’hui en mai 2023 est un vivier important de cadres compétents et d’experts dans le secteur informel. Ils ont fait leurs preuves ailleurs et méritent la confiance.

Notre pays la Mauritanie a besoin d’un groupe parlementaire pour défendre les intérêts de ses compatriotes ou émigrés afin de faciliter leur participation d’envergure aux activités socio-économiques. Les populations diasporiques mènent des activités qui sont extrêmement diverses. Il faut impliquer activement la diaspora talentueuse dans la gestion et la modernisation de la Mauritanie afin de rendre vigoureusement sûre la marche merveilleuse de notre pays vers l’émergence.

Et la seule façon de bien le faire et surtout, le réussir, c’est de lui permettre de se choisir des élus et des députés capables d’organiser, de conduire et de réaliser ses aspirations d’entraide, de développement et de participation socio-économique en Mauritanie.

Dans la communion des intelligences, en fédérant ses forces vives. Les ambitions personnelles prennent trop souvent le pas sur les actions communes qui ont fait la force de communautés fortes telles que les communautés juives, chinoises, maliennes et sénégalaises pour ne citer que celles-là. Or, l’économie ne sera impactée efficacement que si des projets porteurs sont soutenus par un collectif de personnes aux compétences diverses pour réduire les risques individuels et renforcer l’endurance dans l’effort. Ça pourrait être l’une des tâches des nouveaux députés de la diaspora qui seront élus prochainement qui seront investis de légitimité républicaine ; ce qui facilitera leur travail de rassemblement des populations diasporiques dans un élan de cohésion patriotique professionnelle et projective.

Si définir notre diaspora revient à lister le nombre de Mauritaniens vivant en dehors de la Mauritanie, alors, oui, il existe une diaspora mauritanienne de forme. Mais si la diaspora se définit comme étant une entité communautaire élargie qui travaille en corrélation directe ou indirecte, de façon concertée, afin d’atteindre un objectif commun, alors je crois que les ressortissants de notre pays vivant à l’étranger constituent seulement un melting pot de citoyens que l’on pourrait difficilement regrouper sous le label “diaspora”, sauf par absence d’une sémantique appropriée.

À ce titre, je considère qu’il existe non pas une véritable “diaspora mauritanienne ”, mais plutôt une simple communauté vivant à l’étranger, à savoir un groupe d’individus qui partage une même citoyenneté. Cela ne constituerait qu’une différenciation mineure si cette communauté n’était pas une des moins homogènes du continent. En clair, elle se doit d’intégrer dans son fonctionnement la notion basique de solidarité citoyenne. Mission qui sera dévolue aux futurs députés de la diaspora pour favoriser un climat de solidarité susceptible de formater un cadre approprié de valorisation des ressources humaines mauritanienne vivant à l’étranger.

Pour que la diaspora puisse jouer un rôle défini, dans le cadre de fenêtres de financement avec comme exemple les obligations-diaspora, il doit y avoir au niveau étatique un minimum de confiance dans les institutions gouvernementales. Confiance qui sera recherchée, entretenue et renforcée par la présence de députés de l’étranger, à travers la mise en place, notamment, de structures appropriées pour une utilisation efficace des ressources humaines et augmentera la confiance de la diaspora, ses efforts de développement étant convertis et utilisés de façon productive.

Avoir un rôle efficace sur le développement socio-économique, tel que souhaité par le président Mohamed ould cheikh Ghazouani , implique pour la diaspora mauritanienne, de se donner les moyens d’une représentativité fiable sur le terrain. Car mener des actions de nature à revigorer la situation économique du pays sous-entend y avoir un pied-à-terre. C’est-à-dire un moyen de suivre rigoureusement les projets initiés. Cette diaspora est demandeuse d’informations utiles pour entreprendre au pays. Pour cela, les députés de l’étranger auront un rôle important à jouer dans la mise à disposition d’informations utiles pour des investisseurs mauritaniens vivant à l’étranger. Ce qui, manifestement, est dans bien des cas encore défaillants au sein de nos représentations consulaires. La diaspora mauritanienne en France et en Europe et aux Etats-Unis regorge de personnalités de poids dans divers secteurs d’activités et de cadres internationaux compétents qui ont fait leurs preuves dans les plus grandes multinationales. Mais lorsqu’il s’agit de projets de développement, il est question de se définir une vision de long terme, de fédérer des forces vives et de penser collectif. S’il y a un travail à faire pour que des initiatives privées aient une incidence déterminante sur l’économie de notre pays la Mauritanie, c’est bien au niveau de l’esprit collectif. Le ferment du collectif réside dans la légitimité du ou des meneurs (s). Et le milieu associatif peut être un laboratoire grandeur nature pour explorer ce phénomène.

Mais l’élection des députés en est le gage. Comment se mettre ensemble pour travailler et développer des projets porteurs qui bénéficieront à la collectivité ? Cette question sera l’un des chantiers des futurs députés des populations diasporiques.

(…)

Pour peser vraiment sur la vie économique et politique du pays, cette diaspora doit se structurer au-delà des clivages politiques. Et cela peut se faire par une représentativité axée sur la légitimité et la légalité, à travers le vote. L’émergence ne se fera pas seulement dans l’attente de l’arrivée massive des investissements étrangers lesquels ne créent pas forcément d’emplois locaux durables et dont les profits ne se réinvestissent pas toujours localement. L’émergence, c’est d’abord la capacité à faire travailler ensemble et durablement dans la paix l’ensemble des Mauritaniens y compris ceux de l’étranger qui regorgent une belle dose de ressources humaines tant en quantité qu’en qualité.

Et l’un des rôles de nos futurs députés consistera à créer les conditions pour susciter le retour ou l’implication professionnelle de cette manne humaine. Favoriser une économie de proximité par le développement des capacités productives et l’introduction de contenus technologiques. C’est à ce titre que les diasporas ont un rôle important à jouer et une chance à saisir dans une Mauritanie qui reste un creuset de croissance économique durable, de création de valeurs ajoutées et d’emplois, de transformation économique et sociale et de distribution intelligente du pouvoir d’achat. Rôle qui ne peut être bien outillé et porteur que par la représentation et autour de leurs députés. (…)

Les grands hommes sont des individus qui, dans un certain état supérieur, ont été à même de réaliser l’Esprit de leur nation jusqu’à son terme. En ce sens, un grand homme est un héros, qui se fait souvent inconsciemment agent d’un but supérieur, dans notre cas, celui d’un état émergent à forte participation diasporique. Laquelle participation passe nécessairement par l’élection de députés diasporiques si nous voulons qu’elle soit efficace et déterminante. J’ose croire que c’est le vœu secret de notre président Mohamed ould cheikh Ghazouani. Monsieur, notre président, posez l’acte nécessaire de faire en sorte que les Mauritaniens rentrent avec vous dans l’histoire émergente de la Mauritanie ..!

Œuvrons pour traverser ce défi avec le sentiment que nous savons où nous allons.

Sortons ensemble de l’immersion pour aller à l’émergence… Avec la Diaspora Mauritanienne

Abdelaziz DEME

PARIS LE 24 mai 2023