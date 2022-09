Démarrage d’un atelier sur l’évaluation environnementale et sociale

La ministre de l’Environnement et du Développement durable,Mme Aissata Diallo , a supervisé, jeudi à Nouakchott, le lancement d’un atelier technique pour l’approbation du projet de loi introductive sur l’évaluation environnementale et sociale, organisé en partenariat avec la Banque Mondiale via le projet ‘Programme de gestion du littoral ouest africain (WACA)’.

La réglementation législative suivie dans cette loi introductive sur l’évaluation environnementale et sociale, objet de l’atelier, vise l’amélioration de tout le système pour se conformer avec les transformations socioéconomiques que connait le pays, nécessitant la mise en place d’un cadre juridico-législatif pour accompagner la mobilité d’un développement durable.

Dans son mot d’ouverture, Mme. la ministre a indiqué que l’évaluation environnementale est devenue une partie intégrante de tout projet, à commencer par la planification et les stratégies, tout en aidant les décideurs et les utilisateurs, voire, la société civile, au sujet de l’impact des enjeux environnementaux actuels.

Elle a ajouté qu’il est indispensable de connaitre ces enjeux et d’accorder une importance particulière à la santé humaine, à la biodiversité, à l’eau, à l’air, à l’atmosphère, aux biens, au patrimoine culturel, aux paysages et aux interférences entre ces différents éléments, soulignant que l’évaluation environnementale s’inscrit dans le cadre de l’exécution des principes de prévoyance, d’intégration, de précaution et de participation collective ajoutées à la loi cadre de l’environnement ratifiée depuis 2000, en plus des décrets d’application de la loi n° 2004-2007, qui appuient ladite évaluation.

Mme la ministre a, par ailleurs, souligné que l’équilibre entre les besoins économiques et les exigences environnementales et écologiques doivent être constamment discutés, indiquant qu’un tel équilibre s’inscrit dans le cadre des ateliers socioéconomiques lancés par le Président de la République Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour le bien-être des populations, en particulier, des couches vulnérables.

Elle a, également, affirmé que la préparation et l’application de la loi relative à l’évaluation environnementale constitue un outil indispensable pour créer une synergie entre la protection de l’environnement et le développement économique, un objectif poursuivi par la politique générale du gouvernement du Premier ministre Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, avant de remercier les partenaires au développement d’avoir accompagné notre pays dans ses efforts en matière de protection de l’environnement.

La cérémonie s’est déroulée en présence des deux ministres des Pêches et de l’Economie maritime et de l’Equipement et des Transports, du wali de Nouakchott sud, du hakem de Tevragh-zeina, de la vice-présidente de la région de Nouakchott, du maire de la commune, de la représentante résidente de la Banque Mondiale, au côté d’autres hautes personnalités.

AMI