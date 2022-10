Démarrage du cycle de formation des vendeuses de poissons

Vendeuses de poissons- Démarrage du troisième et dernier cycle de formation qualifiante des vendeurs(ses) de poissons à Nouadhibou.

Le secteur de la pêche maritime occupe une place prépondérante dans le développement économique et social de la ville de Nouadhibou. Les femmes y jouent des rôles essentiels en particulier dans les maillons post-capture.

La sécurité alimentaire est un problème universel. Elle est définie comme la manipulation, la préparation et le stockage des produits alimentaires, ici halieutiques, afin de s’assurer qu’ils ne seront pas involontairement contaminés par des substances ou des microorganismes dangereux pour la santé humaine et de prévenir ainsi les intoxications qui peuvent être mortelles.

Cela comprend le respect par les vendeurs d’un certain nombre de normes d’hygiène et de qualité qui doivent être maitrisées et suivies pour éviter des risques potentiellement graves pour la santé.

La vente du poisson, principalement dans la rue, est une activité informelle. Elle peut aussi s’effectuer plus rarement dans des petites boutiques où les produits sont diversifiés –one shop stop-. Le poisson frais est gardé dans des frigos souvent vétustes.

La qualité est définie comme une prise en compte de la volonté et des attentes des consommateurs. Au niveau du marché local, la volonté de payer auprès de ces vendeuses et vendeurs de poissons un produit de qualité se heurte à la culture des concitoyens et aux faibles revenus d’une grande partie de la population qui a à peine les moyens d’acheter du poisson, quelle qu’en soit la qualité. Or la recherche de la qualité à un prix qui sera supporté par le consommateur.

L’ISSM propose différents niveaux de formation continue, conçus pour correspondre aux niveaux de structure professionnelle que l’on trouve dans la plupart des microentreprises aux grandes entreprises de pêche, du personnel de surface à la direction.

Le projet Promopêche/AECID (Union européenne) a confié à notre l’Académie Navale (ISSM) la formation, en hygiène et qualité des produits halieutiques, de 712 vendeuses de poissons (eurs) dont le produit est destiné presque exclusivement au consommateur mauritanien.

Nos formateurs, sous la coordination technique et logistique fort appréciée de Mr Abdallahi Malainine, ont appliqué une pédagogie inclusive pour accompagner ces stagiaires dont une grande partie est illettrée voire analphabète.

En 2021, la formation de 250 vendeuses (eurs) a permis de toucher pour la première fois à Nouadhibou des cibles marginalisées et très vulnérables. Cette année, nous avons déjà procédé au recyclage de 400 nouveaux bénéficiaires. A partir de cette semaine, nous entamons la formation de la dernière cohorte de 62 personnes.

Les résultats étaient à la mesure des espoirs à la plus grande satisfaction des bénéficiaires et du bailleur de fonds. Aucun décrochage des vendeuses n’a été enregistré lors de ces formations malgré leurs responsabilités familiales et les autres occupations.

Mahfoudh Taleb