Défense et sécurité: la Mauritanie participe à l’édition 2021 de «ShieldAfrica»

Nouakchott, 07/06/2021

Le ministre de la défense nationale, M. Hanena Ould Sidi, s’est rendu, lundi, à Abidjan, où il participera au Salon international de la Sécurité et de la Défense «ShieldAfrica» (bouclierd’Afrique).

L’événement, qui se déroulera du 8 au 10 juin courant, dans les locaux de l’École de Police d’Abidjan, se positionne comme une plateforme d’échange qui présente une offre mondiale aux décideurs africains, institutionnels et privés, en charge de la protection du développement de l’Afrique.

En conclave durant deux jours, les ministres de la défense et de la sécurité de nombreux pays africains, vont s’entretenir sur les systèmes et équipements appropriés, qui permettent de réagir en toutes circonstances, face aux risques et menaces de toute nature.