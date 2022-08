Défense Aziz:L’Agence retient les pièces familiales de notre client

Défense Aziz: L’Agence retient les pièces de la famille de notre client

La défense de l’ex- président Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré que l’Agence nationale de l’état civil et des titres sécurisés continue de retenir les pièces d’état civil relatifs à tous les membres de sa famille, « y compris ses sœurs, ses fils et ses petits-fils ».

L’autorité a ajouté, dans un communiqué rendu public aujourd’hui mercredi, que cela survient « malgré le fait que les membres de la famille ont soumis toutes les demandes et tous les documents requis il y a plus d’un an ».

Le communiqué indique que ces documents « sont rejetés sans autre justification et que les documents de la famille de l’ancien président sont bloqués du système d’information de l’agence, et ne sont pas accessibles ».

En juin 2022, il a été annoncé que des poursuites pénales seraient engagées contre l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz. Les dossiers judiciaires montrent que Mohamed Ould Abdel Aziz a détourné 90 millions de dollars américains et que son domaine et celui de sa famille se composent de 17 maisons, 468 parcelles et plusieurs groupes.