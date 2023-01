Décoration des fonctionnaires et employés du Commissariat des Droits de l’Homme

Au nom du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Commissaire aux Droits de l’homme, à l’Action humanitaire et aux relations avec la Société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, a décoré, lundi, certains fonctionnaires et agents de son département dans le cadre des festivités commémoratives du 62e anniversaire de l’indépendance nationale.

Il s’agit de MM :

-Abou Amadou, chargé de mission au Commissariat des Droits de l’Homme, décoré de la médaille de chevalier de l’ordre du mérite national ;

-Mohamed Abdallahi Mohameden Vall dit Bellil, président de l’observation mauritanien de lutte contre la corruption, décoré de la médaille de chevalier de l’ordre du mérite national ;

-Chrif Ould Ahmed Dabou, délégué du Commissariat aux Droits de l’homme, à l’Action humanitaire et aux relations avec la Société civile au Hodh Charghi, décoré de la médaille d’honneur 1ère classe ;

-Mme Aîcha Deh Kane, secrétaire à la direction des Relations avec la Société au Commissariat aux Droits de l’homme, décorée de la médaille d’honneur 3ème classe.

Ces distinctions ont été attribuées aux concernés en guise de reconnaissance et d’appréciation de leur dévouement et de leur assiduité dans le travail.