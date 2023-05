Déclaration : Rassemblement des établissements médiatiques

Nous avons suivi la campagne électorale lors des récentes élections législatives, municipales et régionales auxquelles le pays assiste depuis des jours, au cours desquelles les partis politiques se sont

affrontés pour remporter le pari.

En tant que groupe de médias indépendants, nous avons couvert cette campagne électorale malgré la rareté des ressources et les conditions difficiles que traversent les regroupements de médias indépendants.

Ceci afin de s’assurer que le citoyen mauritanien est toujours sur la page et tenu informé de tout ce qui est nouveau à son sujet. Ce qui est un travail que nous poursuivons encore au moment d’écrire ces

lignes.

Nous croyons à l’importance du travail journalistique et à la responsabilité du journaliste qui lui dicte de transmettre l’information au citoyen avec justesse et crédibilité.

À partir de ces observations :

1- Non-implication du rassemblement de presse sérieux dans le processus de sensibilisation et de mobilisation organisé par la Commission Nationale Indépendante pour les Elections, auquel ont participé les organisations de la société civile. Le Rassemblement, qui regroupe près de soixante-dix institutions actives dans le domaine

des médias indépendants, et dispose d’une importante production au niveau des médias quotidiens, a été exclu.

2 – les partis politiques concurrents ont refusé de coopérer avec le rassemblement dans le cadre de la propagande électorale.

Pour le Bureau exécutif du Rassemblement des établissements médiatiques