Déclaration de candidature au poste de Bâtonnier des avocats de Mauritanie

Face aux demandes et interrogations d’un ensemble d’avocats à propos de ma participation au renouvellement des instances de l’ordre de 2023 et après la déclaration de mon confrère Me Mohamed Lemine ould Amar avec qui j’étais lié par un accord lors des élections de 2020 où il déclare ne pas se présenter aux élections de cette année.

Considérant mon enracinement professionnel au sein des différentes générations d’avocats et au sein du monde judiciaire dans son ensemble et mon engagement constant à mettre en œuvre toutes mes compétences, mes expériences et mes réseaux de relations nationales et internationales au service de la profession d’avocat, pour rehausser son prestige et enraciner le partenariat avec les autorités judiciaires tel que consacré par la loi 2020 portant organisation de la profession d’avocat et pour la consolidation des rapports avec les pouvoirs publics à tous les niveaux pour que l’avocat œuvre pour réaffirmer la primauté de la loi et assurer la défense des droits des personnes et de leurs libertés.

Tout en se fondant sur ces principes et ces constats nécessaires pour la réalisation des aspirations et des objectifs de défense des intérêts matériels et moraux des avocats indispensables pour garantir l’indépendance et le professionnalisme de l’avocat, facteurs incontournables pour que la justice soit rendue, sereinement, je déclare solennellement ma candidature pour la fonction de Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mauritanie pour les élections de juillet 2023 en mettant ma personne et mon expérience professionnelle qui remonte à plus de quatre décennies de pratiques de la profession ainsi que la renommée et la place que j’occupe, grâce à Allah, dans l’ensemble des milieux, pour servir notre profession.

Ma réussite dans ces élections découle de l’espoir et de la fierté que je place en l’apport de toutes les générations d’avocats pour qu’ensemble nous puissions conduire notre profession – la profession d’avocat – vers la réalisation de l’ensemble de nos aspirations et de nos objectifs.

Votre fidèle serviteur

Le Bâtonnier Brahim ould Ebety

Nouakchott le 15/4/2023

